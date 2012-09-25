اسرائیل همواره در کمین است/ارتش اجازه خودنمایی به فتنه افکنان نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الحدث ، "جان قهوه چی" گفت : ارتش لبنان که در اردوگاه نهر البارد دست تروریستها را قطع کرده و موفق به اجرای قطعنامه 1701 در جنوب لبنان شده، هم اکنون تمام تلاش خود را برای کنترل مرزها با سوریه به کار گرفته است.

وی افزود: اسرائیل همواره در کمین ماست، بحران سوریه بر لبنان تاثیرگذار است، سازمانهای تروریستی سعی در ضربه زدن به لبنان را دارند با این وجود ارتش موفق به برقراری ثبات داخلی، کنترل حوادث طرابلس و جلوگیری از قاچاق سلاح شده است.

فرمانده ارتش لبنان گفت : عقربه ساعت به عقب برنمی گردد و ارتش اجازه نمی دهد که لبنان بار دیگر عرصه تسویه حسابها و فتنه افکنی باشد و به برکت هوشیاری مردم لبنان با کمترین ضرر این مرحله را پشت سر خواهد گذاشت.