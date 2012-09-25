  1. بین الملل
۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۹:۱۷

فرمانده ارتش لبنان:

اسرائیل همواره در کمین است/ارتش اجازه خودنمایی به فتنه افکنان نمی دهد

اسرائیل همواره در کمین است/ارتش اجازه خودنمایی به فتنه افکنان نمی دهد

فرمانده ارتش لبنان که در انگلیس به سر می برد، در جمع لبنانی های مقیم این کشور بر توان بالای این نهاد نظامی و برخورد قاطع با فتنه افکنان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الحدث ، "جان قهوه چی" گفت : ارتش لبنان که در اردوگاه  نهر البارد دست تروریستها را قطع کرده و موفق به اجرای قطعنامه 1701 در جنوب لبنان شده، هم اکنون تمام تلاش خود را برای کنترل مرزها با سوریه به کار گرفته است.

وی افزود: اسرائیل همواره در کمین ماست، بحران سوریه بر لبنان تاثیرگذار است، سازمانهای تروریستی سعی در ضربه زدن به لبنان را دارند با این وجود ارتش موفق به برقراری ثبات داخلی، کنترل حوادث طرابلس و جلوگیری از قاچاق سلاح شده است.

فرمانده ارتش لبنان گفت : عقربه ساعت به عقب برنمی گردد و ارتش اجازه نمی دهد که لبنان بار دیگر عرصه تسویه حسابها و فتنه افکنی باشد و به برکت هوشیاری مردم لبنان با کمترین ضرر این مرحله را پشت سر خواهد گذاشت.

کد مطلب 1705167

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