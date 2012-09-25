به گزارش خبرنگار مهر، نشست اعضای ارشد و نمایندگان پارلمان سوریه با علی اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی در ساختمان دبیرخانه این مجمع در تهران برگزار شد.در این دیدار 10 نفر از اعضای ارشد پارلمان سوریه از جمله رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس سوریه نیز حضور داشتند.

اما این نشست حاشیه های جالبی نیز به همراه داشت:

- بر خلاف بسیاری از اماکن برگزاری نشستهای بین المللی در محل دبیرخانه مجمع بیداری اسلامی اینترنت با سرعت بسیار خوبی برقرار بود.

- کارکنان دبیرخانه مجمع نیز به شکل بسیار خوبی با خبرنگاران تعامل داشتند و فضای ارسال اخبار را برای آنها فراهم می کردند.

- اکثر نمایندگان سوری در اظهارنظرهای خود از بازگشت آرامش به اکثر نقاط این کشور خبر می دادند و بسیار از این مسئله خوشحال به نظر می رسیدند.

- "عمر اوسی" از نمایندگان کرد پارلمان سوریه که اظهارات تند و آتشین وی علیه ترکیه بسیار مورد توجه قرار گرفت، خطاب به ولایتی اعلام کرد: شما بوی امام خمینی (ره) را می دهید.

این نماینده پارلمان ترکیه همچنین به سختی تلاش کرد واژه "رهبر" را تلفظ کند که در گفتن آن به جز برخی اشکالات اِعرابی کاملا موفق بود!

وی همچنین تاکید کرد که سوریه در شرایط کنونی تنها 15 دقیقه تا پیروزی کامل فاصله دارد.

- دکتر ولایتی این بار به مترجم عربی که بسیار حرفه ای به نظر می رسید، توصیه خاصی نکرد و از کار وی رضایت داشت. البته دبیر مجمع جهانی بیداری اسلامی این بار برخی از اظهارات نمایندگان پارلمان را تصحیح کرد.

وی در هنگام سخنرانی یکی از نمایندگان سوری به وی پیشنهاد کرد از واژه "دویلات" (رژیمها و دولتهای کوچک) استفاده کند که با استقبال این نماینده روبرو شد.

- "آل حسن بری" یکی از نمایندگان پارلمان و نماینده عشایر سوری اعلام کرد که به تازگی از حمله تروریستها جان سالم به در برده و دو گلوله همچنان در بدنش باقی مانده است.

- در پایان این دیدار "محمد صبحی ابوشامات" رئیس کمیسیون امنیت ملی پارلمان سوریه لوحی یادبودی ساخته صنعتگران سوری را تقدیم دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی کرد.

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گزارش: محمدعلی تخت رونده