ترافیک روان در جاده های کشور

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:هم اکنون وضعیت ترافیک در جاده های کشور روان است و هیچ مشکل ترافیکی گزارش نشده است. با اتمام اجرای طرح تابستانه در جاده های کشور از روز گذشته ترددها نیر به دلیل بازگشایی مدارس تا 30 درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: اتمام طرح تابستانه به منزله حضور نداشتن ماموران پلیس راهور در جاده ها نیست و ماموران حضوری پر رنگ در جاده ها داشته و با تخلفات برخورد می کنند.

به گفته رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور خط قرمز ماموران پلیس راه در جاده ها تخلفات حادثه ساز بوده و در صورتی که رانندگان مرتکب دو تخلف حادثه ساز در یک زمان شوند، علاوه بر جریمه و نمره منفی، خودروی آنها 72 ساعت توقیف می شود.