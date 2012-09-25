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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۱۹

پورقیومی:

منشأ گرفتاری های بشر کمبود تفکر است

منشأ گرفتاری های بشر کمبود تفکر است

ابرکوه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه کمبود تفکر انسان را علت عمده گرفتاری های جامعه بشری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد پورقیومی عصر سه شنبه در مراسم معرفی روحانی مستقر مریم آباد ابرکوه، با گرامیداشت ایام دفاع مقدس و دهه کرامت و با ذکر حدیثی از امام رضا (ع) اظهار داشت: همه بدبختی ها و عقب افتادگی های جامعه بشری کنونی ناشی از جهالت و کمبود تفکر انسان است.

وی که در جمع مردم در مسجد جامع روستای مریم آباد سخن می گفت، با تجلیل از ایثارگری های شهدا و رزمندگان اسلام در طول دوران دفاع مقدس افزود: اگر در جبهه جنگ علیه ایران، جوانان پرورش یافته در مکتب امام خمینی (ره) در مقابل تهاجمات دشمن ایستادگی نمی کردند، امروز نشانی از استقلال و حاکمیت جمهوری اسلامی نبود.

پورقیومی ادامه داد: ضمن اینکه به طور قطع دشمن متجاوز خاک پاک جمهوری اسلامی را به تصرف در آورده بود و امید کشورهای مظلوم جهان به ایران اسلامی نیز قطع می شد.

پورقیومی با مقایسه جنگ تحمیلی و جنگ فرهنگی گفت: امروز تفکر اسلامی، روحیه شهادت طلبی و ایمان جوانان ما مورد تهاجم همه جانبه دشمن قرار گرفته است.

وی افزود: اگر این نسل در مساجد و مراسم دینی پرورش پیدا نکند، به طور قطع آماج ترکش های ضد اخلاقی و دینی و اعتقادی قرار می گیرد و آسیب پذیر است.

در این مراسم حجت الاسلام داود طالبی به عنوان روحانی مستقر جدید مریم آباد در بخش مرکزی ابرکوه معرفی شد.

کد مطلب 1705177

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