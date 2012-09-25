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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۴۰

آفتابی:

مسجد مانعی جدی بر سر راه شیطان است

مسجد مانعی جدی بر سر راه شیطان است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: امروز با توجه به قدرت دینی جوانان می توان گفت که مساجد یکی از موانع جدی فعالیت های شیطان بزرگ است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی در همایش  تجلیل ازبرترین های اوقات فراغت که ظهر امروز در سالن انتظار شهر کرمانشاه برگزار شد، گفت:  کانون های فرهنگی یکی از مکان های رشد جوانان دینی است و این جوانان رشد یافته در مساجد را می توان سدهای محکمی در برابر شیطان بزرگ  دانست.

وی با تاکید براینکه امروز شیطان از جلد قدیمی خود بیرون آمده و مبدل به یک شیطان مدرن شده، افزود: امروز شیطان وعوامل دست نشانده آن برای تاثیر گذاری هر چه بیشتر با تمام توان فعالیت می کنند و بدانید که کانون های مساجد یکی از موانع جدی شیطان محسوب می شود.

وی ظرفیت دینی جوانان  را در کانون های مساجد عالی ارزیابی کرد و ادامه داد: ظرفیت دینی جوانان مساجد دارای توان بالایی است و توان معنونی  که در بین جوانان ایرانی  وجود دارد از الطاف الهی نشات گرفته و واین قدرت دینی به دیگر جوانان جهان نیز انتقال یافته و این سرمایه گران بهایی برای این مملکت است.

وی اضافه کرد: از دیگر اموری که کانون مساجد باید به آن بپردازد احیاء امر به معرف و نهی از منکر است.
 قابل ذکر است در این همایش نشان برتر آستان قدس رضوی  حجت الاسلام آفتابی تعلق گرفت.
 

کد مطلب 1705179

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