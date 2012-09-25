تصادفات درون شهری در قزوین 23 درصد کاهش یافت

سرهنگ سید مظفر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت محورهای مواصلاتی استان گفت: قزوین پل ارتباطی پایتخت با 11 استان غرب و شمالغرب کشور است و مسافران استانهای مازندران و گیلان نیز برای سفر از این استان عبور می کنند.

وی افزود: وجود بیش از 40 مرکز آموزش عالی و سه هزار و600 واحد تولیدی و صنعتی در13 شهرک صنعتی موجب شده تا حجم مسافرت ها در استان به میزان قابل توجهی افزایش یابد به طوری که حجم ترافیک در محورهای استان در مناسبتها و تعطیلات مختلف تا پنج برابر افزایش می یابد.

رئیس پلیس راه استان قزوین تصریح کرد: قزوین تنها استان کشور است که از سال 85 تاکنون 50 درصد کاهش تلفات جاده ای را داشته در حالی که هر سال شاهد افزایش تولید خودرو و ترافیک و مسافرتهای برون شهری هستیم.

سرهنگ حسینی بیان کرد: بررسی آمار سوانح استان نشان می دهد از ابتدای سال جاری تاکنون میزان تصادفات فوتی 12.41 درصد، جرحی 36.8 درصد و خسارتی 15.91 درصد افزایش داشته است که در مجموع تصادفات استان 23.62 درصد کاهش داشته که در نتیجه آن تعداد کشته ها 9.77 درصد و تعداد مجروحان 4 درصد کاهش داشته است.

وی یادآورشد: ‌بررسی کارشناسی نشان می دهد بیشترین تصادفات استان در محور قزوین به کرج و بیشترین کشته ها در حوزه انتظامی بوئین زهرا و کمترین کشته ها در آزاد راه قزوین به رشت بوده است.

رئیس پلیس راه استان قزوین یادآورشد:‌ماموران پلیس راه همواره در محورهای مواصلاتی استان در رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی نظارت دارند و برسی ها نشان می دهد که بیشترین تخلفات رانندگان در محورهای برون شهری به ترتیب سرعت غیر مجاز، تجاوز به چپ و عدم استفاده از کمربند ایمنی است.

سرهنگ حسینی افزود: در این مدت ماموران پلیس راه 942 تخلف شرکت های حمل و نقل را به کمیسیون رسیدگی در سازمان حمل و نقل و پایانه ها ارجاع داده اند که بیشترین تخلفات این شرکتها عدم استفاده از خودروی استاندارد و راننده واجد شرایط بوده است.

این مسئول گفت: تبلیغ فرهنگی از جمله اقدامات پلیس راه است تا رانندگان با قوانین مربوط آشنا شوند که در این راستا کارشناسان پلیس در مدارس حضور یافته و به کمک اولیاء در خصوص نحوه تردد از خیابان، سوار و پیاده شدن از خودروها آموزش های لازم را فرا می گیرند.