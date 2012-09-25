به گزارش خبرنگار مهر، سجاد معین ظهر سه شنبه در جلسه تودیع و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به نقش تعلیم و تربیت در جامعه اظهار داشت: در این راستا آموزش و پرورش دارای نقشی حیاتی و مهم است.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با نهاد آموزش و پرورش عنوان کرد: آموزش و پرورش مهم ترین مسئله در هر کشور محسوب می شود و انتظار می رود با اجرای طرح تحول بنیادین نقش مهم آموزش و پرورش بیشتر از گذشته روشن شود.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان با تاکید بر نقش بصیرت بخشی آموزش و پرورش بیان داشت: در این راستا موضوع تهذیب نفس و انسان سازی مهم ترین وظیفه آموزش و پرورش محسوب می شود.

معین با تاکید بر ضرورت آشنایی نسل جوان و دانش آموز جامعه به وظایف دینی و اجتماعی خود توسط آموزش و پرورش تصریح کرد: برای پیشرفت و توسعه ایران اسلامی نیازمند نسلی آشنا با آموزه های دینی هستیم.

وی همچنین با اشاره به نقش سازندگی آموزش و پرورش در کنار نقش تعلیم و تربیت افزود: موضوع سازندگی ایران اسلامی باید از نهاد آموزش و پرورش بجوشد و مدنظر قرار گیرد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه پیشرفت و توسعه کشور در گرو توجه به نهاد آموزش و پرورش است، افزود: آموزش و پرورش باید فراتر از جریانات سیاسی به این وظیفه خطیر خود عمل کند.