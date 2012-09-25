سرانه مطالعه در کشور پایین است/ حمایت وزارت ارشاد از نهضت مطالعه مفید

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی سرپرست معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اهدای جوایز برگزیدگان بیست و یکمین کتاب فصل که عصر امروز سه‌شنبه چهار مهرماه در سرای اهل قلم برگزار شد، گفت: کتاب خوراک معنوی جامعه است و اهمیت موضوع به اندازه‌ای است که رهبری در سال 89 فرمان دوازده ماده‌ایی درباره کتاب و تکلیف سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مرقوم فرمودند که طبق آن وظیفه وزارتخانه‌ای چون ارشاد سنگین‌تر است.

وی ادامه داد: دین اسلام پرچمدار کتاب و کتابخوانی است و همه باید تلاش کنیم که وضعیت کتاب و کتابخوانی در کشورمان ارتقا یابد. کتاب دروازه‌ای به روی جهان دانش و معرفت است و کتاب خوب و پرمحتوا ابزار تکامل بشریت خواهد بود.

سرپرست معاونت فرهنگی با اشاره به اینکه برای یک ملت خسارت بزرگی است که با کتاب سر و کار نداشته باشند، بیان کرد: کتاب باید در صدر کالاهای سید خانواده باشد. در حال حاضر سرانه مطالعه در کشورمان پایین است ولی با این حال ما در سال 90 به 69 هزار عنوان کتاب مجوز چاپ داریم که شامل 140 میلیون جلد کتاب بوده است.

اسماعیلی افزود: با وجود مشکلات عرصه کاغذ در 6 ماهه نخست سالجاری نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته تنها 6 درصد افت تیراژ داشته‌ایم که البته باید این مشکل هم برطرف شود.

این مقام فرهنگی با تاکید بر لزوم تولید کتاب‌های پرمحتوا، فاخر و ارزشمند عنوان کرد: هیچ کالایی جای کتاب را نمی گیرد و با وجود گسترده شدن استفاده از فضای مجازی باز هم کتاب جایگاه خود را دارد. کتاب باید وارد زندگی تک تک افراد جامعه شود. ملت پیشتار و باسواد و بافرهنگ باید معلومات خود را با مطالعه بالا ببرد.

وی در پایان گفت: نهضت مطالعه مفید باید در جامعه گسترش یابد و وزارت ارشاد هم وظیفه خود می‌داند که از این نهضت حمایت مادی و معنوی داشته باشد. برگزاری جوایز پروین، جلال، کتاب سال و فصل و ... از راهکارهای حمایت از نهضت مطالعه مفید است.