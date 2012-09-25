درختان کهنسال مهریز قربانی احداث جاده فرعی شدند/ قطع 20 درخت 30 ساله

به گزارش خبرنگار مهر، 20 درخت 30 تا 40 ساله در مهریز که توسط کسبه و اهالی یکی از خیابانهای یزد کاشته شده بود و برای سرسبز نگه داشتن آنها حتی در طول سالهای خشکسالی تلاش های بسیار شده بود، امروز بدون اطلاع منابع طبیعی و حتی شهرداری و بدون کسب اجازه از غرس کنندگان آنها از ریشه بیرون کشیده شدند.

این درختان که اغلب کاج و سرو بودند، فضای با طراوتی در منطقه ایجاد کرده بود اما در اقدامی سئوال برانگیز با لودر از خاک بیرون کشیده شدند.

قتل عام این درختان در حالی صورت گرفت که برای احداث جاده ای به فرعی به عرض سه متر، نیاز به قطع سه یا چهار درخت بیشتر نبود اما برای احداث این جاده، 20 درخت کاج و سرو در عرض بیش از 200 متر از خاک بیرون کشیده شد.

کسبه محل که سالها برای قد کشیدن این درختان زحمت کشیده بودند، ضمن اعلام نارضایتی شدید خود از قطع این درختان، این اقدام را قتل عام درختان خواندند و از مسئولان امر خواستار پیگیری جدی موضوع شدند.