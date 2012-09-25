همایش تجلیل از برترین های اوقات فراغت در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر،همایش تجلیل ازبرترین های اوقات فراغت در کرمانشاه با حضور مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه ، مدیر کل اداره کار و امور اجتماعی و مسئولین استانی و میهمانانی ویژه از خدام حرم مطهر امام رضا (ع) ظهر امروز سه شنبه چهارم مهر ماه سال جاری در تالار انتظارشهر کرمانشاه برگزار شد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه، درهمایش تجلیل از برترین های اوقات فراغت و نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های کانون های مساجد استان گفت: در نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های کانون های مساجد بیش از یک هزار اثر به معرض دید علاقمندان گذاشته شد وبرگزاری نمایشگاه مصادف با برپایی اجلاس نماز گردید ونمایشگاه بااستقبال بسیار خوبی روبرو شد.

طیب صفری در این همایش با ارائه گزارشی از فعالیت های تابستانی کانون ها و همچنین بازدید های صورت گرفته توسط گروه های نظارت و ارزیابی دبیرخانه کانون های مساجد ،گفت: نظارت و ارزیابی دبیرخانه کانون های مساجد در این زمینه ملاک انتخاب قرار گرفته و در این راستا، از 36 کانون برگزیده ، از میان 309 کانون فرهنگی هنری مساجد که پایگاه اوقات فراغت بوده اند، تجلیل شد.

وی در ادامه به ویژه برنامه های دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه اشاره کرد وگفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد استان از حمایت مالی این دبیرخانه جهت برگزاری 22 مراسم جشن میلاد و اعیاد دهه کرامت در کانون های شهری و روستایی سراسر استان برخوردار بوده و امسال سال پر برکتی است وطی سالجاری بیش از368میلیون تومان تجهیزات جهت کانون ها خریداری و توزیع شده است.

وی ادامه داد: همزمان با میلاد با سعادت امام رضا(ع)، هشت کانون فرهنگی هنری مساجد در مناطق شهری و روستایی استان به افتتاح می رسد.

گفتنی است که برپایی نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های کانون های مساجد همزمان با برپایی اجلاس سراسری نماز در استان، انجام گرفته و از مسئولان غرفه های برتر این نمایشگاه در بخش های مهدویت، عفاف و حجاب، صنایع دستی، ایثار و شهادت و آموزش و برخی از مجریان نمایشگاه نیز در این مراسم تقدیر شد.

اجرای برنامه وی‍ژه خادمان حرم رضوی، پخش کلیپ ویژه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه، اجرای نمایش طنز و تجلیل از برگزیدگان را از بخش های مختلف این مراسم می توان عنوان کرد.

