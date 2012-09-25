تزلزل سیاست خارجی آمریکا با فیلم موهن/ دستان خالی اوباما در سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "فرانکفورتر روند شای" در تحلیلی نوشت: انتشار فیلم توهین آمیز به ساحت پیامبر اکرم (ص) سیاست خارجی آمریکا را به لرزه درآورد.البته اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد و ابتکار جدیدی در زمینه سیاست خارجی معرفی نخواهد کرد، وی دغدغه ها و نگرانیهای دیگری دارد.

"تامی ویتور" سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا مدعی شد که این مشخص است که ایالات متحده امروز در موضع قدرتمندتری نسبت به ابتدای حکومت اوباما قرار دارد. "ویتور" هیچ صحبتی از فشارهایی که تحت حکومت اوباما به ایالات متحده وارد شده و اعتراضات خشمگینانه جهان اسلام در توهین به انتشار فیلم موهن آمریکایی نمی کند. وی تنها گفت که اوباما مجددا این فیلم را محکوم کرده اما همچنین تصریح کرد که کسانی که در جریان اعتراضات به منافع آمریکا آسیب رسانده اند باید مورد بازخواست قرار گیرند.

به هرحال درست شش هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 6 نوامبر، این رخدادی بود که جمهوریخواهان و نامزد ریاست جمهوری این حزب سریعا از آن بهره برداری کردند تا ضعف رهبری آمریکا در عرصه سیاست خارجی را مورد انتقاد قرار دهند.

در ادامه این مطلب آمده است : عموم مردم آمریکا در هفته های گذشته شاهد کاهش نفوذ آمریکا در حوادث بین المللی بوده اند. در افغانستان اخیرا درگیریهایی بین نیروهای افغان و نظامیان ناتو ایجاد شده است. آمریکا در سوریه هم کمتر تاثیرگذار بوده است. دیپلماتها در نیویورک این گونه ابراز عقیده می کنند که از نشست شورای امنیت سازمان ملل در روز چهارشنبه که به ریاست وزیر امور خارجه آلمان برگزار می شود انتظار موفقیتی ندارند.

از طرفی مناقشات و اختلاف نظرهای بین اوباما و نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره برنامه هسته ای ایران ضعفها و محدودیت های سیاست خارجی آمریکا را نشان می دهد. نتانیاهو که ظاهرا از دوستان صمیمی رامنی جمهوریخواه محسوب می شود بر این عقیده است که به اندازه کافی توسط اوباما حمایت نمی شود و تهدید به حمله نظامی علیه ایران می کند.

در بخش پایانی این مطب آمده است: مسئله ایران و سوریه ،مجمع عمومی سازمان ملل امسال را در برابر این تهدید قرار داده است که یک مسئله سنتی که در دیدارهای گذشته به آن پرداخته می شد یعنی مناقشات بین رژیم صهیونیستی و فلسطینیان به حاشیه رانده شود.