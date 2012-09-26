دومین جشنواره ملی کتابخوانی رضوی در آیینی ویژه به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگارمهر، شامگاه سه شنبه آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی نهضت کتابخوانی رضوی با حضور مشاورامور فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، معاون سیاسی امنیتی استاندار، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج، مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی، رئیس بنیاد مهدویت وجمعی از مسئولان درتالار سیروس صابر اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی البرز، با اهدای 96 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و رونمایی از دو نسخه عربی و انگلیسی کتاب خورشید دو آسمان برگزارشد.

درآیین پایانی جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی تمثال ضریح حرم مطهرثامن الحجج علی بن موسی الرضا(ع) و همچنین تمثالی از صحن اسماعیل طلا با گنبدهای طلایی و کبوتران حرم امام رضا(ع) زینت بخش صحنه تالار سیروس صابر اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان البرز شده بود و هرنگاهی را به خود خیره می کرد.

در بخشی از این مراسم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز درباره برپایی این جشنواره در استانهای کشور اظهار داشت: دهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) از اردیبهشت ماه سال جاری در 10 استان کشورآغاز شده و استان البرز نیز یکی از این استانها در برپایی نهضت بین المللی کتابخوانی رضوی بوده است.

مجتبی ابراهیمی با اشاره به برگزاری سلسله جشن های دهه کرامت همزمان با این جشنواره دراستان گفت: البرز در هفته فرهنگ رضوی و جشنواره بین المللی نهضت کتابخوانی میزبان برگزاری 110 برنامه متعدد فرهنگی در شهرستانهای این استان بوده است.

وی افزود: تقارن این ایام با هفته دفاع مقدس و تجلیل از مقام شامخ شهدا نیزدر این هفته به صورت ویژه دیده شد.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی البرز دربخش دیگری از این آیین ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدایی که به عشق زیارت حرم مقدس امام رضا(ع) بعد از تفحص پیکرشان به زیارت حرم امام رضا(ع) می رفت گفت: این باب، باب رحمت است و هرآنچه که بخواهیم از حضرت ثامن الحجج دریافت خواهیم کرد.

وی افزود: داشته های ما از دوران هشت سال دفاع مقدس و نعمت ولایت علی بن موسی الرضا(ع) و ولایت فقیه است و آرمان هایمان بلندتر و باید قدردان این نعمت ها باشیم پیش از آنکه داشته هایمان را از ما بگیرند.

مجتبی ابراهیمی با اشاره به سرزمین فلسطین که بعد از61 سال جنگ هنوز در نقطه اول قرار دارد گفت: باید اعتراف کرد که نظام جمهوری اسلامی جز با مدد ولایت فقیه و علی بن موسی الرضا(ع) به این نقطه فعلی نمی رسید.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان البرز در بخش دیگری درخصوص تالیف کتاب جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی یادآورشد: کتاب جشنواره "خورشید دو آسمان" توسط حجت الاسلام رزاقی از اساتید حوزه و دانشگاه استان البرز و با توجه به مقتضایات و نیازهای استان احصاء و تالیف شد.

وی با اشاره به توزیع کتاب به دو شیوه اینترنتی و جلدی افزود: طبق گزارش ها 826 نسخه از این کتاب به صورت فایل توسط شرکت کنندگان دریافت شده است و مابقی کتاب جشنواره را تهیه کرده اند.

ابراهیمی با ارائه آماری از جنسیت شرکت کنندگان در این جشنواره ادامه داد: در دومین جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی 39 درصد آقا و 61 درصد از خانم ها و در مجموع 9 هزار نفر از سراسرکشور دراین جشنواره شرکت کردند.

دبیر جشنواره بین المللی نهضت کتابخوانی رضوی درباره رده سنی حضور در این جشنواره نیز گفت: بالغ بر یک هزار و 800 نفر زیر 21 سال و 777 نفر نیز بالای 51 سال در این مسابقه شرکت داشته اند و حدود 13 درصد آنها نیز از اهل سنت بوده اند.

وی افزود: دراین جشنواره شرکت کنندگان از مقاطع تحصیلی دیپلم تا دکتری و حوزه های علمیه کشور را شامل می شدند.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان البرز در بخش دیگری از آخرین اقدامات صورت گرفته برای ترویج فرهنگ رضوی دراستان البرز اظهار داشت: با تعاملی که میان دبیرخانه نهضت کتابخوانی رضوی ایجاد شده است و با همکاری کانون های فرهنگی مساجد استان البرز کتابخانه ها ی تخصصی در شهرستانهای استان البرز ایجاد می شود تا علاقمندان در کتابخانه محل سکونت خود از کتاب های رضوی بهره مند شوند.

وی افزود: این مصوبه از سوی آستان مقدس رضوی هم تایید شده است و کتاب های این کتابخانه از سوی این آستان تامین خواهد شد.

در آیین اختتامیه دومین جشنواره بین المللی نهضت کتابخوانی رضوی از کتاب "خورشید دو آسمان" به دو نسخه عربی و انگلیسی نیز رونمایی شد.

در پایان این مراسم نیز با قرعه کشی 96 کمک هزینه 120 هزارتومانی سفر به مشهد مقدس اهدا شد.

اجرای نمایش رادیویی، پخش کلیپی ازحرم مطهر امام رضا(ع)، اجرای سرود آوای دستان و اهداء احادیث رضوی توسط خوشنویسان البرزی از دیگر بخش های این جشنواره بود.