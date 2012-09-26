  1. دانشگاه و فناوری
۵ مهر ۱۳۹۱، ۸:۵۹

در گفتگو با مهر اعلام شد:

اجرای طرح خودروی دو نیرو در کشور/ سمند هیبریدی می شود

اجرای طرح خودروی دو نیرو در کشور/ سمند هیبریدی می شود

رئیس مرکز طرحهای کلان ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اقدامات این مرکز در زمینه دو نیرو کردن خودروی سمند خبر داد و گفت: می خواهیم با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دستاوردهای طرح کلان خودروی دو نیرو مورد استفاده قرار گیرد.

دکتر غلامحسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طراحی و ساخت خودروی دو نیرو از طرحهای کلان مصوب معاونت علمی است، افزود: بخشهایی از این پروژه انجام شده است.

رئیس مرکز طرح های کلان ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، استفاده از دستاوردهای این پروژه از سوی شرکتهای خودروسازی را از مهترین اهداف این طرح نام برد و اظهار داشت: در این راستا با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از نتایج به دست آمده از این پروژه در تولید خودروهای داخلی استفاده می شود.

وی با اشاره به جزئیات این طرح خاطرنشان کرد: در این طرح قرار است 3 نمونه خودروی مهندسی دو نیرو طراحی و پیاده سازی شود.
 
رحیمی با تاکید بر اینکه این طرح بر روی خودروی سمند پیاده سازی خواهد شد، اضافه کرد: از آنجایی این خودرو کاملا بومی سازی شده است این طرح بر روی 3 نمونه خودروی سمند اجرایی خواهد شد.
 
وی با اشاره به لزوم همکاری صنایع خودروسازی برای اجرای این طرح، یاداور شد: در صورتی که این طرح در دستور کار خودروسازان قرار گیرد می توانیم 2 تا 3 دستگاه خودروی هیبریدی را تولید کنیم.

رئیس مرکز طرح های کلان ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در عین حال بر حمایت های دولت از این طرح تاکید کرد و گفت: در سایر کشورها که اقدام به انبوه سازی خودروهای دو نیرو و هیبریدی کرده اند دولت از آن حمایت کرده است. در کشور ما نیز خودروسازان برای وارد کردن این طرح در خط تولید نیاز به سوبسیدها و مشوقهای دولتی دارند.
 
جزئیات طرح کلان طراحی و ساخت خودروی دو نیرو
 
طرح کلان طراحی و ساخت 3 نمونه مهندسی خودروی دو نیرو با تصویب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دی ماه سال 1389 آغاز شد.
 
کسب و انتقال دانش فنی طراحی و ساخت خودروهای دو نیرو، طراحی و ساخت سه نمونه مهندسی خودرو دو نیرو بر روی محصول سمند، تهیه بسته پیشنهادی و اقدامات لازم برای حمایت از تولید صنعتی خودروهای دو نیرو در حین انجام طرح و پس از کسب نتایج  نهایی طرح از جمله اهداف این طرح عنوان شده است.
 
جزئیات این طرح به شرح ذیل است:
 
عنوان طرح طراحی وساخت سه نمونه مهندسی خودروی دو نیرو
مجری طرح شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران (ایپکو)
زمان تصویب طرح دی ماه 1389
زمان پایان طرح خرداد 1391
کد مطلب 1705191

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