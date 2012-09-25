  1. بین الملل
۴ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۰۵

عضو حماس:

خالد مشعل بر انصراف از رهبری حماس اصرار دارد

خالد مشعل بر انصراف از رهبری حماس اصرار دارد

عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) به طور رسمی علاقه مند نبودن خالد مشعل برای رهبری این جنبش را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا ، عزت الرشق عضو دفتر سیاسی حماس اعلام کرد: خالد مشعل اخیرا در جریان نشست دفتر سیاسی حماس با حضور رهبران داخل و خارج غزه بر علاقه مند نبودن خود برای هدایت مجدد دفتر سیاسی حماس تاکید کرد.

وی افزود: خالد مشعل خواستار تزریق خون جدید در بدنه حماس شد و اعلام کرد که کناره گیری از ریاست حماس به مفهوم پایان نقش آفرینی اش نیست و همچنان در خدمت آرمانهای فلسطین خواهد بود.

الرشق ضمن شهید زنده توصیف کردن خالد مشعل به خاطر گذشتن از پست و مقام بیان کرد: با وجود اینکه رهبران و اعضای داخل و خارج حماس از ابوالولید خواستند همچنان رهبر حماس باقی بمان،د اما وی ضمن تشکر از اعضای و رهبران و اعتماد آنها به وی، بر موضع خود اصرار دارد. 

شایان ذکر است که خالد مشعل مدت شانزده سال است که ریاست حماس را بر عهده دارد.

کد مطلب 1705193

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