خالد مشعل بر انصراف از رهبری حماس اصرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا ، عزت الرشق عضو دفتر سیاسی حماس اعلام کرد: خالد مشعل اخیرا در جریان نشست دفتر سیاسی حماس با حضور رهبران داخل و خارج غزه بر علاقه مند نبودن خود برای هدایت مجدد دفتر سیاسی حماس تاکید کرد.

وی افزود: خالد مشعل خواستار تزریق خون جدید در بدنه حماس شد و اعلام کرد که کناره گیری از ریاست حماس به مفهوم پایان نقش آفرینی اش نیست و همچنان در خدمت آرمانهای فلسطین خواهد بود.

الرشق ضمن شهید زنده توصیف کردن خالد مشعل به خاطر گذشتن از پست و مقام بیان کرد: با وجود اینکه رهبران و اعضای داخل و خارج حماس از ابوالولید خواستند همچنان رهبر حماس باقی بمان،د اما وی ضمن تشکر از اعضای و رهبران و اعتماد آنها به وی، بر موضع خود اصرار دارد.

شایان ذکر است که خالد مشعل مدت شانزده سال است که ریاست حماس را بر عهده دارد.