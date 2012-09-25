بیست و یکمین جایزه کتاب فصل 3701 اثر را داوری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید حمیدزاده دبیر علمی بیست و یکمین جایزه کتاب فصل در مراسم اهدای جوایز این دوره از کتاب فصل گفت: در این دوره از کتاب فصل 3 هزار و 701 عنوان کتاب که چاپ نخست آنها در فصل بهار امسال منتشر شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت که این آمار منهای کتاب‌های درسی و کمک درسی و افست است.

وی ادامه داد: این کتاب‌ها در 11 گروه مورد داوری قرار گرفت که 193 عنوان به مرحله دوم داوری رسید و در مرحله بعد هم 40 اثر انتخاب شد. در پایان داوران 20 اثر را انتخاب کردند که 6 کتاب برگزیده و 14 متاب شایسته تقدیر داریم.

حمیدزاده با نام بردن از افرادی چون کمره‌ای، آینه‌وند، قهرمانی، حکیمی، نصری، وفایی، اکبری و ... به عنوان داوران این دوره کتاب فصل، بیان کرد: نحوه انتخاب اینگونه است که اگر اثری از 100 امتیاز میانگین امتیازهایش بالای 90 باشد به عنوان اثر برگزیده انتخاب می‌شود و اگر در گروهی اثر برگزیده نداشته باشیم اگر اثری بین 80 تا 90 امتیاز بگیرد به عنوان اثر شایسته تقدیر معرفی می‌شود.

دبیر علمی بیست و یکمین جایزه کتاب فصل افزود: نحوه مقایسه ما اینگونه است که هر دوره از کتاب فصل را با فصل گذشته مقایسه می‌کنیم و یک شیوه دیگر قیاس هم این است که هر دوره کتاب فصل را با دوره مشابه آن در سال گذشته مقایسه می‌کنیم که بر این اساس جایزه کتاب فصل در بهار سال 90 3559 اثر را مورد داوری قرار داد که این رقم امسال به 3701 رسید.

وی با ارائه آماری از عناوین کتاب‌های چاپ شده در سال‌های اخیر گفت: از سال 84 تاکنون که دولت نهم روی کار آمده است آمار چاپ کتاب‌های از این قرار بوده؛ 53800، 53700، 5600، 5700، 6000، 6400 و 6800 عنوان کتاب که روندی رو به رشد داشته است.

به گفته وی، اگر هم شمارگان کتاب‌ها کاهش یافته اشکالی ندارد چراکه وقتی تنوع عناوین بالا می‌رود طبیعی است که شمارگان پایین بیاید.

حمیدزاده در پایان گفت: در مقایسه این دوره از کتاب فصل با فصل قبلی که زمستان 90 بوده است تعداد آثار کاهش داشته است. در زمستان 90 6001 اثر مورد داوری قرار گرفت.