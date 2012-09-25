مردم قدردان حضور و اقتدار نیروی انتظامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در دیدار فرمانده انتظامی استان قم گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران، خوشبختانه همانند ظرفی است که هر چه در آن بریزند خیر بیرون می آید.



وی با اشاره به خدمات پلیس به مردم گفت: مردم از اقتدار و حضور پلیس درهمه عرصه‌ها قدردان هستند و این از افتخارات نظام است، این حسن اعتماد فرماندهی کل قوا و مردم جای شکر دارد که ما باید شکر کنیم که چنین نیروهایی درنظام داریم و خودتان نیز شکرگذار باشید که خداوند این موقعیت را در چنین زمانی به شما عطا کرده است که واقعا یک قداست خاصی دارد.



نگاه مردم به نیروی انتظامی نگاهی راهبردی شده است



امام جمعه قم افزود:‌ دیدگاه مردم نسبت به نیروی انتظامی کاملا عوض شده و خدمات پلیس به شهروندان موجب شده نگاه آنها به این نیرو یک نگاه زیربنایی، اساسی، استراتژیکی و راهبردی باشد.



وی ادامه داد: سلامت جامعه این است که اگر یک پلیس، یک روحانی و یک پاسدار عملش نامناسب باشد، برای مردم غیرقابل تحمل است و تعجب می کنند و این نکته مثبتی است که توقع ها بالا است و تحول پیدا کرده و ارزشمند شده است که حتی یک خطای آنان، مردم را متعجب می‌کند.



حجت الاسلام سعیدی عنوان کرد: قبل از انقلاب یک پاسبان که نماز می‌خواند مردم تعجب می‌کردند ولی الان اگر پلیس در خدمت دین نباشد همه تعجب می‌کنند، پلیس امروز ثمره، گل و میوه رسیده انقلاب است که بوی عطر طعم شیرین آن در مردم احساس می شود و این بسیار ارزشمند است.



وی اظهار داشت: پلیس، در شهر قم توفیق حراست از آشیانه آل الله را دارد که متصدی تأمین امنیت است.



مهمتر از همه کسب اعتماد مردم است



فرمانده انتظامی استان قم نیز در این دیدار با اشاره به شعار هفته نیروی انتظامی گفت: توجه بر این است که بر اساس شعاری که در این هفته مشخص شده با بهره گیری از ظرفیت‌های مردمی، این هفته را پیش ببریم و البته محور اصلی و مرکز این شعار، مردم هستند و مهمتر از همه کسب اعتماد مردم است.



سردار کاظم مجتبایی گفت: اعتقاد بر این است که نیروی انتظامی در محورهای مختلفی که فعالیت دارد در هفته نیروی انتظامی به صورت بارزتری به نمایش بگذارد که بتوانیم اعتماد مردم را به نیروی انتظامی بیشتر کنیم.



وی افزود: به عنوان مثال انضباط یکی از محورهایی است که می تواند باعث جلب اعتماد مردم شود، یعنی هر چه انضباط پلیس بهتر باشد مسلما مردم به او اعتماد بیشتری پیدا خواهند کرد.



با ایجاد نمایشگاه های اقتدار و عملیات‌های رزمی مردم اقتدار پلیس را مشاهده می کنند



فرمانده انتظامی قم با اشاره به اقتدار پلیس عنوان کرد: نیروی انتظامی اگر ناتوان و ضعیف باشد، اعتماد مردم به آن کم می شود، نمایشگاه های اقتدار و عملیات‌های رزمی در هفته نیروی انتظامی موجب می‌شود که مردم اقتدار پلیس را مشاهده کنند و اعتماد به پلیس بیشتر شود، امانت داری و یکسان سازی نیز باعث می شود اعتماد عامه مردم به پلیس بیشتر شود.



وی با اشاره به خدمات دفتر نظارت همگانی 197 گفت: باید سعی کنیم در حل مشکلات مردم، سرعت و دقت عمل باشد و با پاسخ به مطالبات مردم اعم از انتظامی، امنیتی و ترافیکی اعتمادشان را جلب کنیم.



اجرای بیش از 70 برنامه در هفته نیروی انتظامی



وی با اشاره به برنامه های هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: در این هفته در بخش های مختلف بیش از 70 برنامه اجرا می‌شود که شروع آن با صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در ستاد فرماندهی انتظامی و پایان آن نیز با شرکت کارکنان در نماز جمعه و بهره گیری از فضای معنوی است، در طول هفته نیز برنامه‌های اجتماعی از جمله غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا، همایش‌های مختلف با اصناف و آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

