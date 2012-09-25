10 شرکت تعاونی از نوع جدید در بجنورد تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بجنورد گفت:10 شرکت تعاونی از نوع جدید در این شهرستان تشکیل شده است.
علی فیض آبادی تعداد اعضای این تعاونیها را بیش از دوهزار نفر و میزان سرمایه گذاری انجام شده در این تعاونیها را بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون ریال عنوان کرد.
وی افزود: این تعاونیها شامل تعاونیهای دانش بنیان، فراگیر ملی و دهیاریها هستند که در بخشهای مختلف صنعتی، خدماتی و کشاورزی تشکیل شدهاند.
فیض آبادی اظهار داشت: این تعاونیها طبق ضوایط تاسیس تعاونیهای نوع جدید تشکیل شده و در صورت حمایت و تخصیص اعتبار مورد نیاز به آنها، فرصتهای شغلی ایجاد شده توسط این تعاونیها رقم چشمگیری خواهد بود.
بانوان دستگاههای دولتی الگوی زنان جامعه باشند
در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس، رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسفراین با حضور در دبیرستان شاهد نرجس این شهر گفت: دختران باید در تمامی مراحل زندگی به ویژه در زمینه عفاف و حجاب نمونه باشند.
حجت الاسلام مجید بداریه افزود: رعایت حجاب و حساسیت در رعایت مسائل دینی و شرعی باید مورد توجه همه بانوان به ویژه دختران و بانوانی که در دستگاههای دولتی مشغول به خدمت هستند قرار گیرد.
وی خدمت به مردم را یک عبادت دانست و اظهار داشت: بانوان کارمند علاوه بر نمونه بودن در تلاش و کار، باید در ترویج فرهنگ ناب محمدی (ص) نیز پیشقدم و فعال باشند.
رئیس اداره تبلیغا ت اسلامی اسفراین تصریح کرد: کوشش در عرصه فرهنگ و تلاش برای خدمت رسانی به مردم یک وظیفه و یک عبادت است.
400 مورد بازرسی ازکارگاه های شهرستانهای گرمه جاجرم انجام شد
سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان جاجرم گفت: در شش ماهه نخست سال جاری و طبق برنامه زمان بندی شده در واحد بازرسی کار این نمایندگی، بیش از 400 مورد بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار در شهرستانهای گرمه و جاجرم انجام شده است.
روح الله کاویانی افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 30 درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه طی این مدت بیش از 150 ابلاغیه رفع نقص برای کارفرمایان ارسال شده است گفت: دوکارفرما طبق فصل یازدهم قانون کار به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان جاجرم اظهار داشت: برنامه زمان بندی بازرسی از کارگاهها، برای شش ماهه دوم سال جاری نیز تدوین شده و تلاش میشود با افزایش نظارت برکارگاهها حوادث و تنشهای کارگری و کارفرمایی به حداقل ممکن برسد.
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