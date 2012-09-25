کتاب فصل فرصتی برای معرفی آثار ارزشمند به جامعه کتابخوان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی شجاعی صائین مدیرعامل خانه کتاب در مراسم اهدای جوایز بیست و یکمین کتاب فصل گفت: جایزه کتاب فصل در این دوره کتاب‌هایی که در بهار امسال چاپ نخست آنها منتشر شده بود به داوری گذاشت و ما امسال وارد ششمین دوره کتاب فصل شدیم.

وی ادامه داد: ما در سایه برگزاری جایزه کتاب فصل با آثار فاخر و ارزشمندی آشنا شدیم و توانستیم این آثار را به جامعه کتابخوان معرفی کنیم.

مدیرعامل خانه کتاب با تاکید بر اهمیت جایزه کتاب فصل بیان کرد: تعدادی از آثار فاخر و شاخص در سایه جایزه کتاب سال کمتر دیده می‌شوند و از معرفی به جامعه محروم و جامعه کتابخوان هم از استفاده از آنها محروم می‌شوند که کتاب فصل فرصتی است تا این آثار نیز دیده شوند.

شجاعی صائین افزود: ساختار کتاب سال به گونه‌ای است که در هر گروه داوری تنها یک اثر معرفی می‌شود و نحوه انتخاب هم اینگونه است که کتاب برگزیده باید از میانگین امتیاز داورها 90 امتیاز بگیرد و اگر این میزان از امتیاز احراز نشود کتابی در این گروه داوری معرفی نمی‌شود.

وی کتاب فصل را فرصتی دانست تا کتاب‌های بیشتری دیده شوند و گفت: جایزه کتاب فصل هم همان معیارهای کتاب سال را دارد ولی این امکان در کتاب فصل برای ما فراهم است که آثار بیشتری را مورد توجه قرار دهیم. همچنین فصلی بودن جایزه هم دست ما را بازتر کرده است.

مدیرعامل خانه کتاب در پایان اشاره کرد: البته داوری‌های کتاب فصل با کیفیت و دقت بالا صورت می گیرد و بسیاری از انتخاب‌های داوران کتاب فصل بعدا در کتاب سال هم مورد توجه قرار می‌گیرند.