مدیر کل جدید آموزش و پرورش لرستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش، نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، معاون استاندار لرستان و جمعی از مسئولان ملی و استانی مدیر کل جدید آموزش و پرورش لرستان معارفه شد.

مدیر کل جدید آموزش و پرورش استان لرستان در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: اساس کار ما در این اداره کل وحدت و همدلی میان فرهنگیان، کارکنان و دانش آموزان خواهد بود.

سید حجت الله کلانتری با بیان اینکه در حضور در آموزش و پرورش اراده ای جز اصلاح و ارتقا وضع موجود نداریم، ادامه داد: رشد و ترقی جامعه در گرو توسعه آموزش و پرورش است.

وی با تاکید بر حساسیت رسالت آموزش و پرورش در انسان سازی و شکوفایی اندیشه دانش آموزان، بر ضرورت همکاری همه دست اندرکاران این حوزه برای تحقق اهداف متعالی آموزش و پرورش تاکید کرد.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم از علی ماکنعلی مدیر کل سابق آموزش و پرورش لرستان تقدیر و سید حجت الله کلانتری که از فرهنگیان بومی لرستان است به عنوان مدیر کل جدید آموزش و پرورش استان لرستان معرفی شد.

همچنین در این مراسم با قرائت حکمی علی ماکنعلی به عنوان مدیر کل دفتر سلامت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش منصوب شد.