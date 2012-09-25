ویزا بین اعضای اتحادیه معنایی ندارد/ باید حق را جار بزنیم

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه مجمع عمومی رادیو و تلویزیون های اسلامی و جشنواره اتحاد عصر امروز با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما و روسای بیش از 200 رادیو و تلویزیون اسلامی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد.

ضرغامی در این مراسم با بیان اینکه هر چه زمان می گذرد شاهد رشد کمی و کیفی اقدامات تاثیرگذار اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی هستیم، گفت: در قرآن اختلاف به معنای دوری عقیدتی و تفرقه به معنای دوری جسمی آمده است و به ما هشدار می دهد که دوری ظاهری زمینه اختلاف فکری را فراهم می کند. اما در شرایط حاضر ارتباط کاری اعضای اتحادیه باعث جلوگیری از تفرقه می شود و اختلافات فکری را به حداقل می رساند.

وی افزود: وحدت از نظر قرآن واقعی و حقیقی است و مصنوعی نیست. خیلی از اختلافات فکری در واقع اختلاف نیست و به خاطر دوری از یکدیگر به وجود آمده است. در جلسات مختلف بدخواهان حرف های باطلی را نزد شما می آورند که نباید گوش کنید. این شایعات دل ها را از هم دور می کند.

رئیس سازمان صدا و سیما تصریح کرد: جهان اسلام و جهان استکبار قطب بندی امروز جهان است و در این روزها وظیفه ما ایجاد وحدت است. این موضوع باید در برنامه های رسانه های ما متجلی شود و مظاهر مجازی تقرفه نباید به رسانه های ما راه پیدا کند.

ضرغامی با تاکید بر اینکه جریان بیداری اسلامی ستون های کاخ ستم را به لرزه درآورده، اظهار کرد: در حال حاضر قطب بندی سنتی دوران جنگ سرد از بین رفته و در قطب بندی جدید جهان، استکبار به سردمداری آمریکا در برابر جهان اسلام قرار گرفته است. بنابراین نباید هیچگاه اتحاد را از یاد ببریم. همانطور که امام علی (ع) در فاصله رسیدن به حکومت پس از 25 سال، همواره تعامل و مشاوره با خلفا را فراموش نکرد.

وی با ارائه سه توصیه و راهکار به اعضای اتحادیه، ادامه داد: مساله وحدت که یک دستور قرآنی است، باید در برنامه های ما دیده شود و تفرقه در محتوای برنامه ها راه پیدا نکند. باید گفته شود که اسلام دین وحدت است و جهان اسلام در برابر کفر وحدت دارد. در حادثه دلخراش اخیر نیز اتحاد واقعی جهان اسلام روشن شد و فریادها علیه استکبار به صدا درآمد.

رئیس رسانه ملی با تاکید بر این که رسانه های اسلامی باید چهره واقعی دین اسلام که یک چهره رحمانی است را نشان دهند گفت: این مسوولیت بر عهده همه ماست که چهره رحمانی و جمال اسلام را به دنیا نشان دهیم. بی بی سی که دشمن مشترک همه ماست و سیاست های انگلیس و استکبار را اجرا می کند چند روز پیش نماهنگی درباره سنگسار دختران توسط طالبان را نشان داد.

ضرغامی یادآور شد: این شبکه می خواست بگوید چهره اسلام این است. این شبکه با شیوه های شیطانی رسانه ای اعتراض مقدس مسلمانان را به گونه ای نشان می داد که چهره دروغینی از اسلام معرفی کند. کاخ سفید وقتی اعتراض مسلمانان را می بیند به دروغ می گوید فیلم معروف ربطی به هالیوود و دولت آمریکا ندارد.

وی افزود: در حالی که سال گذشته هالیوود فیلم "دیکتاتور" را ساخت که کمتر از فیلم موهن اخیر نبود. این فیلم یک کمدی سیاسی تلخ پر از دروغ پردازی و به دور از حداقل انصاف بود که در آن هر چه خواستند را به اسلام نسبت دادند. پس معلوم می شود که این ها با اسلام مشکل دارند و دارند بغض و کینه خودشان را نسبت به اسلام نشان می دهند.

رئیس رسانه ملی فعالیت اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی را جدی تر از دیگر اتحادیه ها چون ABU و EBU معرفی کرد و ادامه داد: ما با اعتقاد کار می کنیم و همدلی و همکاری صمیمانه در تمامی مناسباتمان وجود دارد. مثل دو کشور که ویزا را در اصطلاح دموکراسی بر می دارند و همه می توانند رفت و آمد آزاد داشته باشند، بین اعضای اتحادیه نیز نباید ویزا وجود داشته باشد و حق رایت بین ما معنا ندارد. شاید سیر خاصی در پخش یک سریال گران قیمت وجود داشته باشد اما دیگر آثار ما نباید از اعضای اتحادیه برحذر باشند.

ضرغامی به اعضای اتحادیه توصیه کرد که از همه ظرفیت های همدیگر استفاده کنند و ادامه داد: در این اتحادیه که همه اعضا با اعتقاد کار می کنند کپی رایت و حق مالکیت معنوی نباید معنا داشته باشد. در 95 درصد تولیدات باید اعضا بتوانند آن کار را بدون هیچ مانعی از هم بگیرند و پخش کنند. تولیدات شما برای ما است و تولیدات شما نیز متعلق به ماست. هر برنامه ای را که دوست داشتید از روی آنتن بگیرید و پخش کنید. این کار هیچ اجازه ای نمی خواهد. چرا که استفاده از تولیدات یکدیگر یک خدمت است و نه یک تخلف.

وی تصریح کرد: آرشیو ما گنجینه ای است و رسانه های دیگر نیز چنین آرشیوی دارند. شبکه ها باید از بایگانی آثار یکدیگر مطلع باشند و با استفاده از تولیدات یکدیگر به هم خدمت کنند. چرا که صدای حق باید جار زده شود. آن هم در حالی که بسیاری از شبکه های موثر از روی ماهواره قطع می شود.

رییس رسانه ملی خاطرنشان کرد: مسئولیت ما در این دوره بسیار حساس است. شبکه های اسلامی با همه کمبودهایشان خوب عمل کرده اند و بخش زیادی از جریان بیداری اسلامی مرهون تلاش شبکه های متعهد اسلامی است. امیدواریم به زودی شاهد پیروزی همه جانبه اسلام بر کفر جهانی باشیم.