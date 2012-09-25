دفاع مقدس یک حادثه بزرگ برای کشور محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا احمد بیگی عصر روز سه شنبه در حاشیه افتتاح طرحهای عمرانی شهرستان بناب در اجتماع مسئولین و اهالی روستای«روشت بزرگ» شهرستان بناب با تجلیل از دلاورمردی رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس اذعان کرد: متأسفانه در دوران حکومتهای شاهان یک میلیون مترمربع از خاک کشور را از دست دادیم، ولی در جنگ تحمیلی هشت ساله در سایه پایمردی رزمندگان اسلام و همچنین مقاومت مردم یک وجب از خاک این کشور نیز به دشمنان غاصب داده نشد.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: هر زمان که در راستای اعتلای جمهوری اسلامی حرکت کردیم، به فرامین امام راحل(ره) توجه کردیم، از ولایت فقیه پیروی نمودیم ودر این راه پافشاری کردیم، نتیجه و ثمره آن پیروزی را بدنبال داشته است.

بیگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود منابع آبی درکشور، بر استفاده صحیح و بهینه از منابع آب در استان تأکید کرد و گفت: باید از آب به عنوان هدیه ارزشمند به نحو مطلوب استفاده کرد.

وی همچنین بحث مقاوم سازی خانه های روستایی را یکی از طرحهای ارزشمند دولت های احمدی نژاد نام برد و تصریح کرد: در سطح کشور 5/1 میلیون خانه مسکونی روستایی مقاوم سازی شده که سهم استان آذربایجان شرقی 90 هزار واحد مسکونی روستایی می باشد.

استاندار آذربایجان شرقی به زلزله اخیر در شهرهای اهر، هریس و ورزقان اشاره کرد و از آن به عنوان یک حادثه فجیع برای استان نام برد و گفت: در اثر این زلزله بیش از 5 هزار کیلومتر از خاک این استان دچار حادثه شد.

به گفته وی این زلزله افزون بر 6 هزار میلیاردریال خسارت برجای گذاشته است.

بیگی تصریح کرد: در جریان این حادثه در بحث امداد و نجات مصدومان حادثه، استان آذربایجان شرقی رکورد زد و با سرعت تمام در اولین فرصت بعد از این حادثه با حضور در محل افرادی که زیر آوار مانده بودند، نجات یافتند.

وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی و در جریان برگزاری اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها در تهران کارآمدی خود را نشان دادهو صحنه ای خلق کرد؛ اظهار امیدواری کرد دولت و مردم در احداث مسکن و سرپناه زلزله زدگان نیز صحنه دیگری را خلق خواهند کرد.

گفتنی است در ادامه سفر استاندارآذربایجان شرقی به شهرستان بناب با حضور بیگی، فرماندار بناب و جمعی از مسئولین محلی، نمایشگاه بزرگ جلوه های بزرگ ایثار در این شهرستان افتتاح و مورد بهره برداری قرارگرفت.

این نمایشگاه بزرگ که از سوی سپاه ناحیه بناب در پارک فدک این شهرستان دایر شده است، شامل غرفه های ویژه دفاع مقدس، جنگ نرم، غرفه هایی از ادارات شهرستان بناب، تجهیزات و ادوات زرهی، غرفه پخش فیلم سینمایی و ... می باشد.