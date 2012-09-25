نظارتی بر ناظران فدراسیون فوتبال نیست/ نرخهای غیر واقعی در فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری شامگاه سه شنبه در نشست خبری پیش از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و تراکتورسازی تبریز در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص وضعیت حال حاضر فوتبال ایران گفت: به هیچ عنوان نباید فوتبال امروز را با گذشته مقایسه کرد زیرا هیچ چیز مثل گذشته نیست.

وی یادآور شد: اگر بنا باشد در وضعیت فوتبال نظارت کنیم باید یک ناظر هم بالای سر ناظرین دیگر باشد در حالیکه هیچکدام از این مباحث در فوتبال ایران وجود ندارد.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی تاکید کرد: 80 درصد مدیران عامل باشگاههای فوتبال در ایران غیر تخصصی هستند و همین امر نیز باعث شده مباحث مختلف وارد فوتبال شود.

یاوری افزود: امروز شاهدیم که باشگاههای ارزشی با مدیریت های فوتبالی بدون کمترین حاشیه فعالیت های خود را انجام می دهند و موفق هستند در حالی که برخی از تیم ها رقم های میلیاردی خرج می کنند اما باز هم دست به گریبان مشکلات می شوند.

پراید دو میلیونی 10 میلیون، بازیکنان یک میلیارد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مبالغ رد و بدل شده در فوتبال مثل دیگر مبالغ واقعی نیست تاکید کرد: مسائل فوتبالی نیز مثل دیگر مسائل اجتماعی و هیچ چیز در جای خودش قرار ندارد.زمانی که پراید دو، سه میلیونی 10 میلیون به فروش می رسد باید انتظار داشت مبلغ دریافتی یک بازیکن به میلیارد برسد.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز تاکید کرد: اگر در فوتبال پول یامفت خرج می شود در زندگی اجتماعی نیز پول مفت زیاد خرج می شود.

یاوری یادآور شد: همه چیز مثل همدیگر است اگر بازیکن و مربی پول زیاد می گیرند ماهیانه نیز پول های هنگفت خرج می کنند.

وی با اشاره به اینکه زمانی بازیکنان برای حضور در باشگاه باید پول می دادند، گفت: در گذشته پول خرید کفش را خودمان می دادیم و برای اینکه در باشگاه توپ بزنیم ماهیانه نیز باید پرداخت می کردیم و آن موقع بود که فوتبال ما با تعصب و غیرت شکل می گیرد که این مباحث امروزه از بین رفته است.

تهمت زدن باعث از بین رفتن خوبی ها می شود

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز در پاسخ به مهر گفت: برخی از تیمها از جمله سپاهان دارای پیشینه و گذشته بزرگ و قابل قبولی هستند و تهمت زدن به چنین تیم هایی باعث از بین رفتن خوبی هاست.

یاوری تصریح کرد: باید با واقعیت ها روبرو شد و صحبت های عجولانه ارائه نکرد.

وی در خصوص بازی تیم فجر شهید سپاسی با تراکتورسازی تبریز گفت: تراکتورسازی تبریز از جمله تیمهای جوان و با استعداد است اما رقابت ما با یکدیگر به نوعی غیر قابل مقایسه است.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز تاکید کرد: آنچه که سپاه باید خرج ما می کرد خرج تراکتورسازی شد، آنچه که مسئولین استان باید به ما کمک می کردند مسئولین استان آذربایجان به تیم تراکتورسازی کمک کردند بنابراین از لحاظ امکاناتی این دو تیم قابل قیاس نیستند اما به طور حتم ما برای کسب هر سه امتیاز مقابل این تیم قرار می گیریم.

از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران عصر چهارشنبه دو تیم فجر شهید سپاسی و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه شهید آیت الله دستغیب به مصاف یکدیگر خواهند رفت.