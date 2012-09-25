  1. بین الملل
۴ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۳۳

یک مقام مغربی به اشتباه بودن سیاست سرکوب تظاهرات کنندگان اعتراف کرد

یک مقام مغربی به اشتباه بودن سیاست سرکوب تظاهرات کنندگان اعتراف کرد

وزیر دادگستری مغرب به سر زدن تخلفات از نیروهای امنیتی علیه تظاهرات کنندگان این کشور اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ، "مصطفی الرمید" اعتراف کرد: نیروهای امنیتی هنگام پراکنده کردن اعتراضات و تظاهرات در مغرب مرتکب تخلفاتی شده اند.

وی افزود: دولت باید در به کارگیری نیروها مطابق قانون عمل و در سیاستهای خود تجدید نظر کند، اما تظاهرات کنندگان نیز با اشغال خیابانها و اختلال در نظم عمومی مرتکب تخلف شده اند.

وزیر دادگستری مغرب بر لزوم توجه همه به مسئولیت درباره کشور تاکید کرد.

شایان ذکر است که مردم مغرب به دعوت جنبش بیست فوریه تظاهرات گسترده ای را علیه فساد حاکم در این کشور برگزار می کنند.

کد مطلب 1705209

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