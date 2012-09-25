تولید مجتمع فولاد صنعت بناب باید به ظرفیت واقعی خود برسد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی شامگاه روز سه شنبه در بازدید از روند فعالیت مجتمع فولاد صنعت بناب گفت: باکاهش ظرفیت تولید این مجتمع به20درصد، به سرمایه داران و مردم منطقه ظلم می شود.

وی درجلسه ای که بمنظور بررسی مشکلات مجتمع فولاد صنعت بناب تشکیل شده، اظهارکرد: باتوجه به پتانسیل اشتغال زایی این مجتمع، باید طوری برنامه ریزی شود که نه تنها تمامی جوانان جویای کار بومی در این مجتمع تولیدی و صنعتی بکارگیری شوند، بلکه برای بیکاران خارج از استان هم فرصت شغلی ایجاد شود.

استاندارآذربایجان شرقی افزود: با وجود مدیریت خوبی که در دو سال اخیر در این مجتمع انجام یافته باید برای اجرای طرحهای توسعه مجتمع هم تلاش بیشتری صورت گیرد.

بیگی با تأکید بر پیگیری مشکلات موجود مجتمع فولاد بناب از طریق مدیران ارشد استان گفت: باید فاصله بین تولید واقعی و ظرفیت اسمی مجتمع فولاد بناب به نحوی جبران شود.

رئیس هیئت مدیره مجتمع فولاد صنعت بناب نیز در این جلسه ضمن تشریح آخرین وضعیت فعالیت این مجتمع، خواستار تشکیل کمیته بحران بمنظور ادامه فعالیت این مجتمع شد.

مهدی جهانگیری با ابراز نگرانی از آینده فعالیت مجتمع گفت: هم اکنون خطوط تولید این مجتمع با 20درصد ظرفیت تولید کار می کنند و در حقیقت به حالت نیمه تعطیل درآمده اند.

وی اظهار داشت: ما این مجتمع را درحالی تحویل گرفتیم که یک هزار و 300میلیارد تومان به بانک های عامل بدهی معوقه داشت و با وجود این، بانکهای طلبکار بجای حمایت از کار و سرمایه ایرانی بدترین برخورد را با ما انجام دادند.

جهانگیری افزود: برای تأمین مواد اولیه تولیدات این مجتمع ماهانه به 150 میلیاردتومان سرمایه نقدی نیاز است و بزرگترین مشکل فعلی این مجتمع نبود سرمایه درگردش است.

رئیس هیئت مدیره مجتمع فولاد صنعت بناب در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: بیشترین رکوردی که در مدیریت قبلی برای تولیدات این مجتمع ثبت شد 600 هزارتن بود؛ اما برای رسیدن به ظرفیت واقعی آن که 5/2 میلیون تن است باید حمایت جدی و چاره اندیشی شود.

جهانگیری اضافه کرد: باتوجه به زیرساختهای موجود در کنار این مجتمع، مشکلی برای تأمین زیرساختهای طرح توسعه مجتمع وجود ندارد.

مدیرعامل مجتمع فولاد صنعت بناب هم در ادامه این جلسه از تولید روزانه 700 تن انواع محصولات فولادی دراین مجتمع خبرداد و گفت: در زمینه نورد فولادی هم روزانه تا 6 هزارتن امکان تولید وجود دارد.

این مجتمع فعالیت خود را در چندین فاز از اواخر سال 1383 در زمینی به مساحت 140 هکتار در شهرک صنعتی بناب و با امکانات زیر بنائی ایده آل اعم از دسترسی به جاده اصلی، خط آهن، نیروگاه، خطوط انتقال گاز و آب آغاز کرد.

در حال حاضر میلگرد آجدار در اندازه های مختلف با کیفیت های AII و AIII، تیرآهن، نبشی و ناودانی در قالب هفت خط نورد گرم در این مجتمع تولید میشود.

هم اکنون ظرفیت اسمی این مجتمع تولیدی در بخش نورد گرم مقاطع فولادی دو میلیون و پانصد هزارتن و در بخش ذوب و ریخته گری هشتصد هزارتن شمش فولادی در سال است که در بخش خصوصی مقام اول و در میان کل تولید کنندگان فولاد اعم از خصوصی و دولتی در بخش نورد مقاطع گرد، سنگین و نیمه سنگین مقام دوم را داراست.