اقتصاد مقاومتی آب حیات برای کشور/ مقاومت از قطب های مهم دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح باغ موزه ملی دفاع مقدس با تبریک ولادت حضرت امام رضا (ع) گفت: امروز روح امام رضا از توهین به پیامبر اعظم مکدر است.

وی با بیان اینکه آمریکایی ها با بی ادبی به پیامبر اکرم با بد کسی درافتاده اند گفت: نمی توان به ساحت مقدس پیامبر اعظم اهانت و بعد هم فرار کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به افتتاح باغ موزه دفاع مقدس گفت: 20 سال است که در خصوص افتتاح باغ موزه دفاع مقدس حرفهایی زده می شود. خیلی خوب شد نمردیم و افتتاح باغ موزه را هم دیدیم.

وی تاکید کرد: امیدوارم مشکل مصلی تهران هم شود چرا که مصلی هم با این مشکل مواجه است.

لاریجانی در ادامه افزود: باغ موزه دفاع مقدس توانسته خصوصیات دفاع مقدس را به زیبایی متجلی کند و این باغ موزه خواهد توانست در جامعه بصیرت ایجاد کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به رونمایی از سمفونی حماسه و اقتدار نیز اشاره کرد و گفت: انصافا دو قطعه اجرا شده از سمفونی دارای روی متاثر از دفاع مقدس بود.

وی با تاکید بر اینکه در تاریخ ایران حوادثی مانند نهضت مشروطه، ملی شدن صنعت نفت و اتفاق تلخ 28 مرداد قابل مشاهده است گفت: هنگامی که این گونه اتفاقات را در کتابهای تاریخی می آوریم برای آیندگان عبرت آموز است.

لاریجانی با بیان اینکه جنس موزه دفاع مقدس متفاوت از سایر اقدامات در خصوص جنگ 8 ساله است گفت: در درون موزه دفاع مقدس خصوصیت جهاد نهفته است . جهاد لشگرکشی نیست بلکه در جامعه باعث بصیرت افزایی می شود و زنده بودن جامعه در گرو داشتن روحیه جهادی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ملتی که لباس جهاد را از تن درآورد با خواری مواجه خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه موزه دفاع مقدس تنها قرائت و روایتی از تاریخ نیست گفت: با دیدن دفاع مقدس حیات مجددی در جامعه کشورمان جاری می شود و یک حرکت در مردم بوجود می آورد.

لاریجانی با اشاره به اینکه روحیه مجاهدت باعث زنده بودن جامعه می شود گفت: هنگامی که حادثه 11 سپتامبر رخ داد برخی موجودات بین المللی طرحی را آماده کردند تا فرهنگ جهاد را از کشورهای اسلامی محو کنندحتی در کشور تونس نیز به اجبار حجاب را ممنوع کرده بودند چرا که آنها دریافته بودند جهاد عنصری است که باعث عزتمندی در انسان می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروز شرایط جهاد به برکت روحیه جهادی که انقلاب اسلامی بوجود آورد دچار تحول شده است گفت: در گذشته باد نخوتی در سینه آمریکایی وزیدن گرفت که فکر کردند قدرت برتر دنیا هستند در حالی که شرایط جهانی این موضوع را نشان نمی دهد.

وی با طرح این سئوال که چه عاملی موجب فاصله گیری جهان از دنیای تک قطبی شد گفت: جمهوری اسلامی ایران عاملی بود که رفتار تک قطبی و ساختار ستمگرانه در جهان را از بین برد.

لاریجانی گفت: هنگامی که آمریکا ، عراق را اشغال کرد تنها جمهوری اسلامی ایران به حمایت از مردم مظلوم عراق برخاست و در جنگ 33 روزه نیز تنها ایران و برخی کشورها مانند سوریه از مردم مقاوم لبنان دفاع کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در جنگ 33 روزه دیدیم که بیشتر کشورها تماشاگر بودن و برخی دیگر نیز کارشان این بود که به اسرائیل اطلاعات بدهند.

وی رمز موفقیت حزب الله در جنگ 33 روزه را پذیرفتن فکر جهادی عنوان کرد و افزود: حوادثی نظیر جنگ 33 روزه و شکست بزرگی که آمریکا و اسرائیل در این جنگ متحمل شدند حوادث جهاد را از حالت تک قطبی خارج کرد.

لاریجانی یکی از قطب های مهم دنیا را کشورهای حوزه مقاومت عنوان کرد و گفت: گروه مقاومت کشورها یا جریانهایی هستند که اهل مقاومت اند یا ساختار دموکراتیک دارند و در شرایط کنونی جهان تاثیرگذارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی به تهدیدات اخیر غربی ها علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گف: آنها گاهی حرفهای کلفتی می زنند به خاطر اینکه ایران ام القرای گروههای مقاومت است.

وی گفت: امروز روشن شده است تمامی فشارها بر ایران در ظاهر به اسم انرژی هسته ای است گفت: غربی ها بدنبال این هستند تا فشار بر ایران را در حوزه اقتصادی زیاد کنند و چاشنی آن حرفهای درشت و گستاخانه ای است که نباید آن را جدی گرفت.

لاریجانی با اشاره به مطرح شدن اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری گفت: مطرح کردن اقتصادی مقاومتی به این معنی است که باید در حوزه تولید یک احیاگری داشته باشیم. معتقدم اگر کسی در خصوص اقتصاد مقاومتی تردید داشته باشد شناخت درستی از شرایط داخل و خارج کشور ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اقتصاد مقاومتی مانند آب حیات برای ایران امروز نیاز است و هر کسی در این حوزه گام بردارد مجاهد به حساب می آید.

وی با بیان اینکه باید تاسف خورد برخی زمانها به دلیل اشتباه مدیران آدرس های غلطی به غرب داده می شود گفت: غربی ها به دلیل اشتباه برخی مدیران تصور می کنند که تحریم های آنها موثر بوده و به همین دلیل تحریم ها را افزایش می دهند در حالی که این موضوع اشتباه است.

لاریجانی همچنین با اشاره به اینکه کشورمان از تولید ناخالص قوی برخوردار است گفت: با لحاظ کردن برابری تولید، تولید ناخالص کشورمان نزدیک به هزار میلیارد دلار است که اگر درست مدیریت شود می تواند تاثیر زیادی داشته باشد.

وی رشد نزدیکی را از مشکلات بزرگ کشور عنوان کرد و افزود: نقدینگی کشورمان از 65 هزار میلیارد تومان به 400 هزار میلیارد تومان افزایش یافته لذا هنگامی که تولید رونقی نداشته باشد این گونه نقدیندگی ها مشکل بوجود می آورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی وضعیت کشور را علاج پذیر برشمرد و گفت: البته رفتارهای ماجراجویانه غرب در وضعیت کشور تاثیر دارد اما برطرف کردن مسائل داخل کشور دارای روش علمی است.

وی ادامه داد: احیا کردن فکر جهادی در اقتصاد در عرصه بین الملل توان مسلمانان را افزایش خواهد داد.

لاریجانی بر همین اساس فشار غربی ها به اقتصاد ایران و ماجراجویی در سوریه را مثال زد و گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه عنوان نکرده نباید در سوریه اصلاحات صورت بگیرداما غربی ها با آرپی جی نمی توانند در این کشور اصلاحات ایجاد کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اینکه سران برخی کشورهای پادشاهی در منطقه از دموکراسی صحبت می کنند چندش آور است . امروز امیرنشینانی نسخه دموکراسی در سوریه را می پیچند که حتی پارلمان و مجالس درون کشورمان را خودشان نصب می کنند اینگونه مسائل فضاحت آور است.

وی همچنین سوریه را کلید ضربه زدن به مقاومت عنوان کرد و گفت: رژیم صهیونیستی که بعد از انقلاب اسلامی دچار انزوا شد به واسطه حوادث سوریه بدنبال این بود تا دریچه ای را باز کند.

لاریجانی با بیان اینکه باید اصحاب جهاد را در صحنه بین المللی تقویت کردافزود: در درون کشور باید به اقتصاد مقاومتی پایبند بود .

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز زمان پرش کشور است و باید با برنامه ریزی و مدیریت صحیح استعدادهای را بالفعل کرد.

وی با اشاره به مذاکرات خود با وزرای یکی از کشورهای عربی گفت: در این دیدار وی مطرح کرد در دیدار با یکی از وزرای کشورهای اروپایی او عنون کرده مسئله هسته ای ایران برای ما بهانه و حتی اگر ایران بمب اتمی هم داشته باشد برای ما مشکلی نیست . مشکل اصلی غرب این است که ایران برنامه ما را در منطقه به هم ریخته است.