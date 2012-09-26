دولت اسماعیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخش مرکزی شیروان دارای 90 روستا و آبادی است که تمامی این روستاها از نعمت برق و تلفن بهره‌امند هستند.

وی با بیان اینکه 70 درصد این روستاها تحت پوشش شبکه تلفن همراه نیز هستند، تصریح کرد: تعداد روستاهای مجهز به آنتن دهی تلفن همراه در این بخش تا پایان سال جاری به 80 درصد افزایش می‌یابد.

اسماعیل زاده اظهار داشت: در حال حاضر از تعداد 90 روستا و آبادی موجود در این بخش 14 روستا دارای دفتر ICT روستایی هستند.

وی خدمات ارائه شده توسط این دفاتر در روستاهای این بخش را به چهار بخش اصلی تقسیم کرد و گفت: دفاتر ICT روستایی خدمات فناوری اطلاعات، خدمات پستی، خدمات پست بانک و خدمات ارتباطی را به روستاییان این بخش ارائه می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر 150 روستای خراسان شمالی دفتر ICT روستایی دارند و این در حالی است که تمامی این دفاتر در طول دولت‌های نهم و دهم در روستاهای استان راه اندازی شده‌اند.

همچنین در حال حاضر از مجموع 862 روستای موجود در خراسان شمالی که 720 روستای آن جمعیتی بیشتر از 20 خانوار دارند؛ 786 روستا به نوعی دارای ارتباط مخابراتی هستند و از این تعداد 757 روستا نیز به تلفن خانگی مجهز شده‌اند.