به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی جشنواره ادبی هشت عصر روز سه‌شنبه 4 مهرماه در تالار اندیشه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، غلامعلی حداد عادل عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، مجتبی رحماندوست نماینده مجلس، علی اسماعیلی سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، محمد حسنی مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان، سرهنگ حسن رسولی، معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و محسن مؤمنی‌ شریف رئیس حوزه هنری برگزار شد.

در این برنامه غلامعلی حدادعادل نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تبریک میلاد امام رضا (ع)، دهه کرامت و هفته دفاع مقدس، اهانت به ساحت پیامبر اسلام (ص) را محکوم کرد.

وی سپس با اشاره به دشمنی‌های استکبار در سول دوران انقلاب اسلامی گفت: صهیونیست‌ها اوایل پیروزی انقلاب اسلامی حدود یک سال و نیم سعی کردند با شورش‌های داخلی این انقلاب را سرنگون کنند اما وقتی نشد از بیرون حمله کردند.

حداد عادل افزود: آنها ده‌ها میلیارد دلار نفتی پشتوانه جنگ علیه ایران کردند تا این انقلاب نوپا را از میان ببرند، یک عنصر مناسبی به نام صدام هم یافتند و او را پیش فرستادند؛ به تصور اینکه کار به زودی تمام می‌شود. آنها وعده کرده بودند 7 روزه پیروز شوند، اما جنگ 8 سال به طول انجامید.

رئیس فرهنگستان زبان در ادامه خاطرنشان کرد: بیداری اسلامی امروز ملهم از ماندگاری جمهوری اسلامی ایران است. اسلام نشان داد لیاقت اداره کردن جامعه را دارد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت داستان بعد از انقلاب اسلامی گفت: پیش از انقلاب تجربه‌های بعضاً‌ مثبت و قابل نقدی وجود داشت، اما بعد از انقلاب نیاز بود کارهای فراوانی انجام شود که متناسب با انسانی که در این انقلاب زندگی می‌کند، باشد.

حداد عادل یادآور شد: نباید از ظرفیت داستان و ادبیات غافل شد. داستان فی‌نفسه تأثیر دارد و می‌تواند الهام بخش سینما و تئاتر هم باشد و شخصاً خوشحالم که این بنیاد ادبیات داستانی ایجاد شده تا داستان‌نویسی در ایران جدی گرفته شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اشراف مقام معظم رهبری به آثار داستانی اضافه کرد: ایشان بسیاری از رمان‌های مفصل و مهم دنیا را که به فارسی ترجمه شده، مطالعه کرده‌اند. بنده مکرر دیده‌ام که ایشان رمان‌های مختلفی خوانده و در پایان آن در چند صفحه نظر خود را نوشته و تجزیه و تحلیل کرده‌اند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه «این موضوع برای ما پیام دارد» گفت: ایشان از مشوقان ادبیات داستانی هستند و منتظر پدید آمدن نمونه‌های والای ادبیات داستانی در انقلاب هستند.

حداد عادل افزود: همانگونه که سینمای ما نشان داد که می‌تواند سینمای متفاوتی از سینمای هالیوود و بالیوود باشد، ادبیات داستانی ما هم می‌تواند به دنیا نمونه‌ دیگری از داستان بلند و کوتاه ایرانی را عرضه کند.