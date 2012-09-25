عباسی: ایران و روسیه در نیروگاه بوشهر با قدرت به کار خود ادامه می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میهمان جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود.

عباسی ابتدا توضیح مبسوطی پیرامون مسائل هسته ای از جمله نشست اخیر شورای حکام، قطعنامه شورا و همکاری جمهوری اسلامی با آژانس ارائه کرد.

وی که به همراه معاونان خود در جلسه حضور یافته بود با اشاره به نقش فعال جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور صاحب صنعت هسته ای گفت: متاسفانه آژانس تحت تاثیر منابع اطلاعاتی غیر آژانس است و از سوی دیگر اطلاعات آژانس از آژانس خارج می شود و سیا و موساد از اطلاعات مذکور بهره مند می شوند.

عباسی با اشاره به سوابق علمی و فنی شهدای هسته ای، دشمن را ناتوان از مقابله با پیشرفت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: دانشمندان هسته ای در جهت بهره برداری صلح آمیز از انرژی هسته ای به موفقیت های جدیدی دست یافته اند که موجب غرور و افتخار ملت ایران خواهد شد.

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین گفت: راکتور بوشهر در حال فعالیت عادی خود است و همکاری ایران و روسیه در این زمینه قوی و هماهنگ است.