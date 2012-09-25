به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد در حاشیه سفر به نیویورک به منظور شرکت در شصت و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در گفتگو با تلویزیون NHK (ان . اچ . کی) ژاپن در پاسخ به این سوال که در این دوره از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان رییس جنبش عدم تعهد چه مواضعی را دنبال خواهید کرد، گفت: در نشست تهران مسائل و راهکارهای رفع مشکلات جهانی به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت و مأموریت‌هایی برعهده رییس جنبش قرار داده شد تا با کمک سایر اعضاء اهداف این نشست در راستای ارتقاء صلح پایدار در جهان را پیگیری کند.



رییس‌جمهور با بیان اینکه سخنان وی در شصت و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل، ریشه‌یابی و ارائه راهکارهای گذر از مشکلات جهان و رسیدن به صلح پایدار را دنبال می‌کند، افزود: طبیعتاً در این نشست شعار و مصوبات نشست تهران را پیگیری خواهیم کرد.



احمدی‌نژاد در پاسخ به سوالی درباره فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان اظهار داشت: باید این موضوع را در دو بخش پاسخ داد؛ یکی بحث سلاح هسته‌ای است که ایران نیز به شدت از گسترش آن نگران است و متأسفیم که برخی کشورها هزاران بمب اتمی ذخیره کرده و دائماً آنها را بازسازی می‌کنند و مسأله دوم حق ملت‌ها در برخورداری از مصارف صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای است که جزئی از حقوق ملت‌هاست و کسی نمی‌تواند آنان را از این مساله محروم کند.



رییس جمهور تصریح کرد: متأسفانه امروز کسانی که خودشان هزاران بمب اتم را در انبارها ذخیره کرده‌اند، استفاده از انرژی هسته‌ای را معادل تولید بمب تلقی می‌کنند و این موضوع در مورد ایران مصداق پیدا کرده و مساله هسته‌ای ایران کاملاً سیاسی شده و باید از طریق سیاسی حل و فصل شود.



دکتر احمدی‌نژاد درباره مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 1+5 تصریح کرد: از سوی جمهوری اسلامی ایران مانعی برای ادامه مذاکرات وجود ندارد و آماده‌ایم مذاکرات را بر پایه قانون و عدالت دنبال کنیم و چنانچه قبلاً نیز اعلام کرده‌ایم حاضر هستیم در صورت تأمین اورانیوم غنی شده در حد 20 درصد با قیمت و شرایط عادی از تولید آن در داخل کشورمان صرف‌نظر کنیم.



رییس‌جمهور در پاسخ به سوالی درباره تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه کشورمان نیز خاطر نشان کرد: ایران کشور بزرگی است که در طول تاریخ بارها مورد حمله قرار گرفته، اما همواره با موفقیت مقاطع سخت را پشت سر گذاشته است و امروز نیز هراسی از تهدید پوچ عده‌ای صهیونیست ندارد اما آنچه مهم است شرایطی است که به عده‌ای اشغالگر اجازه داده است آشکارا دیگر ملت‌ها را تهدید کرده و مدعیان حقوق ملت‌ها نیز در برابر این تهدیدها سکوت محض اختیار کرده و حتی از آنها حمایت می‌کنند.



دکتر احمدی‌نژاد رهایی از بن‌بست پیش آمده برای صهیونیست‌ها را یکی از دلایل اینگونه جنجال‌آفرینی‌ها عنوان کرد و گفت: البته شاید صهیونیست‌ها به دنبال آن باشند که بر انتخابات آمریکا نیز تأثیر بگذارند ولی یقیناً این جنجال‌آفرینی‌ها آنان را از بن‌بست خارج نخواهد کرد.



رییس‌جمهور تأکید کرد: احتمال وقوع چنین جنگی بسیار کم است، چرا که هنوز آنقدر افراد عاقل در دنیا وجود دارند که جلوی این بی‌فرهنگ‌ها را بگیرند و شرایط بین‌المللی نیز ظرفیت پذیرش جنگی جدید را ندارد اما در غیر اینصورت ملت ایران همان کاری را خواهد کرد که در تاریخ انجام داده و امروز هر ملت مستقلی در برابر تجاوز انجام خواهد داد.



احمدی‌نژاد در پاسخ به سوال دیگری درباره مباحث موجود در خصوص احتمال بستن تنگه هرمز از سوی ایران اظهار داشت: ایران همواره مدافع برقراری امنیت در تنگه هرمز بوده است و در طول تاریخ این وظیفه مهم را با موفقیت انجام داده و هیچ گاه تهدیدی برای امنیت تنگه هرمز نبوده است.



رییس‌جمهور در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: برنامه‌های نظامی ایران کاملاً دفاعی هستند و هیچ جای نگرانی درباره آنها وجود ندارد و این در حالی است که عده ای تلاش دارند نگرانی را به کشورهای دنیا القاء کنند.



احمدی‌نژاد در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نظر وی درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اظهار داشت: بنا ندارم در حوزه‌هایی ورود کنم که احتمالاً در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که جزء امور داخلی ملت آمریکاست، دخالتی کرده باشم؛ اما معتقدم ملت آمریکا به دنبال درگیری و جنگ نبوده و مثل سایر ملت‌ها به دنبال صلح و دوستی هستند.



رییس‌جمهور همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص چگونگی روابط ایران و آمریکا تصریح کرد: در طول 33 سال گذشته روابط آمریکا با ایران خصمانه بوده و خاطرات خوبی از دخالت‌های آمریکا در امور داخلی ایران در ذهن ملت ایران وجود ندارد، اما معتقدم این فضا نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند و این شرایط باید در جایی پایان یابد.



احمدی‌نژاد با بیان اینکه اگر عدالت و احترام به حقوق یکدیگر مبنای کار قرار گیرد، مسائل حل و فصل خواهد شد، خاطر نشان کرد: معتقدم در مجموع روند امور به سمت حل و فصل شدن مسائل جریان دارد، البته این به معنای آن نیست که یک طرف در این مواجهه کوتاه آمده یا تسلیم شود، بلکه همه در حال رسیدن به این نتیجه هستند که اگر به عدالت تن بدهند به نفع همگان خواهد بود.



رییس‌جمهور در پاسخ به سوالی درباره وضعیت روابط میان ایران و مصر نیز گفت: همه ملت‌ها باید با یکدیگر رابطه داشته باشند و اصل بر روابط خوب و سازنده است؛ ایران و مصر هم در سوابق تاریخی خود روابطی طولانی و دوستانه داشته اند و امروز نیز نمی‌توانند از هم جدا باشند و باید تلاش کرد هر چه سریع‌تر روابط دو کشور به طور کامل برقرار شود؛ هر چند که این موضوع دشمنان زیادی دارد.



احمدی‌نژاد در پاسخ به سوالی درخصوص فیلم موهن درباره پیامبر گرامی اسلام(ص) اظهار داشت: باید به اعتقادات ملت‌ها و انسان‌های بزرگ احترام گذاشت چرا که انسان‌های بزرگ متعلق به همه بشریت و هدیه خدا به انسان‌‌ها هستند.



رییس‌جمهور ادامه داد: ساخت این فیلم تلاشی مذبوحانه از سوی صهیونیست‌ها برای فرار از بن‌بست بود که موفقیتی برای آنها در پی نداشت و حتی علما و رهبران مسیحیت نیز این حرکت را محکوم کردند و معلوم شد فریبکاری صهیونیست‌ها تاثیری ندارد.



احمدی‌نژاد همچنین در پاسخ به سوالی درباره تحولات سوریه تصریح کرد: به شدت از درگیری‌ها در سوریه ناراحت هستیم و تلاش می‌کنیم دو طرف پای میز مذاکره نشسته و مسائل خود را حل و فصل کنند چرا که خشونت و درگیری راه مناسبی برای حل اختلافات نیست.



رییس‌جمهور در پاسخ به سوال دیگری درباره روابط ایران و ژاپن خاطر نشان کرد: ایران و ژاپن روابطی تاریخی و همواره مثبت داشته‌اند، اما گسترش و تقویت این روابط با فشارهایی مواجه است که البته ایران تحت تأثیر این فشارها قرار نگرفته و علاقمند است ضمن تداوم این روابط با ژاپن، آن را گسترش دهد.