شهرستان شیروان با کمبود پزشک متخصص مواجه است

حسین زارع در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر شهرستان شیروان با کمبود پزشک متخصص چشم و مغز و اعصاب مواجه است.

وی با بیان اینکه در شهرستان 157 هزار نفری شیروان حتی یک چشم پزشک و یا متخصص مغز و اعصاب نیز وجود ندارد، تصریح کرد: شهروندان شیروانی برای مداوا درموارد فوق به مرکز استان مراجعه می‌کنند و این موضوع سبب ایجاد نارضایتی‌های فراوانی در بین آن‌ها شده است.

زارع اظهار داشت: با این اوصاف، در موارد اورژانسی، به خصوص در مورد حوادث چشم، تا رسیدن بیمار و حادثه دیده به مرکز استان و ویزیت پزشک، حدودا یک ساعت طول می‌کشد و این موضوع عواقب خطرناکی در پی دارد.

وی از رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خواست تا برای رفع این مشکل در شهرستان شیروان اقدامات مورد نیاز را انجام دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زارع عصر دوشنبه هفته جاری با برگزاری آیین تودیع و معارفه به سمت سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان شیروان منصوب شد.

پیش از این محمدرضا اقبالی مسئولیت این سمت را عهده دار بود.



