به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عصر امروز در حاشیه مراسم افتتاح باغ موزه دفاع مقدس در جمع خبرنگاران در خصوص فیلترینگ سایت جستجوگر گوگل و سرویس ایمیل این شرکت(جی میل) در داخل کشور گفت: گوگل در کشورمان فیلتر نیست و هیچ مشکلی ندارد.

وی در خصوص رفع اختلال سرویس پست الکترونیکی گوگل(جی میل) گفت: هر زمانی تصمیم بگیرند جی میل نیز رفع اختلال می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سرویس های ارائه دهنده خدمات کامپیوتر نظیر گوگل و جی میل باید مقررات کشورها را رعایت کنند گفت: هنگامی که آنها مقررات کشورها را رعایت نمی کنند دادگاه حکمی داد و ما هم آن را اجرا کردیم.

وی گفت: هر هنگام که دادگاه حکم خود را عوض کند اختلال هم ازبین می رود.

تقی پور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه کدام دادگاه حکم به اختلال در جی میل داده است گفت: این موضوع را باید از قوه قضائیه پیگیری کنید.