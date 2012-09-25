کمپ های ترک اعتیاد غیرمجاز مازندران برای دریافت مجوز اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جانبازی عصر سه شنبه در کمیته تخصصی ستاد مبازه با مواد مخدر مازندران اظهار داشت: اگر این واحدها اقدام به دریافت مجوز نکنند، کمپ های آنان پلمب خواهد شد.



وی با بیان اینکه تشکل های مردم نهاد در استان برگرفته از بطن مردم است گفت: این سازمان مردم نهاد باید با برنامه ریزی های هدفمند و قانون مند در راستای مبارزه با بلای خانمان سوز در استان گام بردارند.



مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران گفت: در همه دستگاههای اجرایی باید اشتغال معتادان بهبود یافته مورد توجه قرار گیرد.



جانبازی با اشاره به اقتصاد مقاومتی در کشور گفت: اعتباراتی که سالانه برای معتادان بهبود یافته در استان اختصاص پیدا می کند نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است.



وی گفت: استانداری به عنوان دستگاه سیاست گذار در استان بوده و همه دستگاههای اجرایی موظف به اجرای اهداف آنهستند و نمی تواننند برای آن تعیین تکلیف کنند.



این مقام مسئول با اشاره به جنگ نرم و شبیخون فرهنگی دشمن در بین جوانان گفت: یکی از راههای ورود دشمن در بین جوانان اعتیاد به مواد مخدراست که هزینه زیادی ندارد.



جانبازی با بیان اینکه جوانان امروز ما سرمایه فردای مملکت اسلامی هستند افزود: اگر مسئولان در این امر پای کاری نباشند جوانان این مرز و بوم به تباهی کشانده می شوند که یک گناه نابخشودنی است.