طلاب ورامین در محکومیت توهین به پیامبر(ص) تجمع می کنند

مدیر حوزه علمیه امام صادق(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: ساخت فیلم اهانت آمیز به ساحت پیامبر گرامی اسلام(ص) پرده دیگری از عملیات جنگ نرم غرب به سرکردگی صهیونیسم بین الملل علیه دین اسلام است.

حجت الاسلام سید مهدی محمودی افزود: در حالی که امروز اسلام سراسر غرب را درنوردیده، برخی افراد کج فکر سعی در مخدوش کردن چهره نورانی پیامبر این دین مبین دارند ولی باید بدانند مسلمانان هرگز در مورد جسارت به ساحت رسول اکرم(ص) ساکت نمی نشینند و این اعتراضات همچنان ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: از زمانی که این انقلاب در کشور ما رخ داده، زلزله ای در دنیا ایجاد کرد و دشمنان ما دست به کار شدند و احساس کردند که از کجا سیلی خورده و می خورند.

مدیر حوزه علمیه امام صادق(ع) اضافه کرد: بنابراین آنها برای جبران این سیلی، مقدسات ما را زیر سئوال بردند و کتابی با محتوای توهین به پیامبر(ص) چاپ کردند که در پی آن امام(ره) و جهان اسلام در برابر آن ایستاد.

وی ادامه داد: روزی عکسها و کاریکاتورهایی برای توهین به پیامبر اسلام از جانب دشمنان چاپ شد و روزی نیز قرآن کریم توسط یک کشیش مسیحی آتش زده شد و چند بسته از قرآن کریم را آمریکایی ها در افغانستان به آتش کشیدند.

حجت الاسلام محمودی با اشاره به فیلم موهن گفت: این فیلم به دنبال خیزشی است که در جهان اسلام مشاهده شده و این خیزش، آنها را در برگرفته و کاری نمی توانند انجام دهند به همین دلیل دست به این کارها زدند تا مانع حرکت مسلمانان شوند.

وی تصریح کرد: به همین دلیل طلاب حوزه علمیه امام صادق(ع) ورامین ساعت 10 صبح چهارشنبه در محل این حوزه در چهار راه اسفند آباد تجمع کرده و انتشار و ساخت این فیلم موهن را محکوم می کنند.

مدیر حوزه علمیه امام صادق(ع) از مؤمنان خواست با حضور در این تجمع، خشم خود را نسبت به این اقدام سخیف ابراز دارند.