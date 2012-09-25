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۴ مهر ۱۳۹۱، ۲۰:۵۵

مشکلات تیم سوپرلیگ بسکتبال بانوان گرگان بررسی شد

مشکلات تیم سوپرلیگ بسکتبال بانوان گرگان بررسی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مشکلات تیم سوپرلیگ بسکتبال بانوان گرگان با حضور اعضای تیم و دست اندرکاران حوزه ورزش گلستان بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا عصر مدیرکل ورزش و جوانان گلستان سه شنبه در نشست با ورزشکاران تیم بسکتبال بانوان گرگان افزود: برای حضور پرقدرت تیم بانوان در مسابقات سوپرلیگ بسکتبال کشور باید برنامه ریزی جامعی شود.

وی خطاب به ورزشکاران اظهار داشت: شما در واقع الگوی ورزشی و ارزشی برای جوانان این مرز و بوم به خصوص جوانان استان گلستان هستید، لذا باید همچنان که در پرورش جسم و کسب مهارتهای ورزشی تلاش می کنید در کسب فضایل اخلاقی و پرورش روح نیز کوشا باشید.

وی عنوان کرد: نگرش جامعه به ویژه جوانان به قهرمانان و ورزشکاران متفاوت بوده و به آنها به عنوان الگو نگاه می کنند. 

وی با اشاره به اهمیت اتحاد و همدلی بین بازیکنان ، مربیان و مسئولان تیم و باشگاه  تصریح کرد: شما جایگاه بسیار والا و مهمی دارید و مهمتر از هر چیز در پیروزی  اتحاد ، یکدلی و هماهنگی اعضای تیم  است که حریفان را در مسابقات شکست می دهد.

مدیر کل ورزش و جوانان افزود: تیم باید  بدور از هر گونه حاشیه پردازی تلاش کند در مسابقات موفق شود.

در این دیدار بازیکنان و کادر فنی و مسئولان تیم بسکتبال بانوان استان مشکلات موجود در تیم را عنوان و تاکید کردند: با حل مشکلات و با یکدلی و هماهنگی، اعضای تیم در بازیهای لیگ برتر بسکتبال بانوان نتیجه مطلوب را کسب خواهند کرد.

کد مطلب 1705232

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