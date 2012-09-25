دولت روسیه انتخابات بلاروس را ستود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، دولت روسیه ضمن آزاد و منصفانه خواندن انتخابات پارلمانی بلاروس، این انتخابات موفقیت آمیز توصیف کرد.

در بیانیه ای که امروز سه شنبه از سوی وزارت امور خارجه روسیه و در واکنش به انتقادهای اروپایی ها منتشر شده، آمده است : ما بر این باوریم که شهروندان بلاروس توانایی تعیین سرنوشت خود را دارند.

این در حالی است که اتحادیه اروپا در حمایت از گروههای مخالف دولت بلاروس در صحت برگزاری انتخابات روز یکشنبه این کشور تردید وارد کرده است. بر این اساس سازمان امنیت و همکاری اروپا یک روز پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در بلاروس مدعی شد این انتخابات آزاد نبوده و برنامه ریزی شده است.

گفتنی است این انتخابات که دو سال پس از انتخاب مجدد "الکساندر لوکاشنکو" به ریاست جمهوری بلاروس برگزار شد، از سوی "حزب مردم" و "جبهه ملی بلاروس"دو حزب مخالف دولت تحریم شده بود.