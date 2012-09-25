به گزارش خبرنگار مهر، رسول کربکندی شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل سایپای کرج با اشاره به شرایط بازی اظهار داشت: باید بگویم در دوران عدم نتیجه‌گیری حضور در نشست خبری بسیار دشوار است و هواداران ذوب‌آهن و مردم اصفهان دوران سختی را پشت سر می‌گذارند و نگران این تیم هستند.

وی ادامه داد: ما در جدول با یک پیروزی می‌توانیم 3 پله صعود کنیم اما فراموش نمی‌کنیم که به مصاف تیمی می‌رویم که هماهنگ و جنگنده بازی می‌کند ولی ما شناخت کافی از این تیم داریم و می‌توانیم با یک پیروزی به جایگاه پانزدهم جدول رده‌بندی صعود کنیم و این برد از نظر روانی به ما کمک می‌کند.

سرمربی ذوب‌آهن گفت: متاسفانه در بازی با مس کرمان خیلی بد بودیم، بازیکنان ما در این بازی از جان مایه نمی‌گذارند و حتی با وجود استفاده از 3 دفاع مرکزی در این بازی، گل خوردیم چراکه بازیکنان آن تعصب همیشگی را ندارند.

وی بیان داشت: زمانی بود که بازیکنان به خاطر عشق و تعصب فوتبال بازی می‌کردند اما اکنون مسائل مالی جای این تعصب را گرفته و اگرچه من از تیمم دفاع می‌کنم اما بازیکنان ذوب‌آهن در حد خودشان نیستند .

کربکندی در پاسخ به سئوالی پیرامون اینکه آیا در صورت عدم نتیجه‌گیری در این بازی استعفا می‌دهید یا خیر، اضافه کرد: بارها گفته‌ام اگر نتوانم به ذوب‌آهن کمک کنم، خودم استعفا می‌دهم اما با این شرایط کنار نمی‌روم زیرا احساس می‌کنم می‌توانم به تیم کمک کنم.