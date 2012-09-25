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۴ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۰۹

کربکندی در نشست خبری:

از سرمربیگری استعفا نمی دهم/ بازیکنان ذوب‌آهن از جان مایه نمی‌گذارند

از سرمربیگری استعفا نمی دهم/ بازیکنان ذوب‌آهن از جان مایه نمی‌گذارند

اصفهان – خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: احساس می‌کنم همچنان می‌توانم به ذوب‌آهن کمک کنم بنابراین از سرمربیگری این تیم استعفا نمی‌دهم.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول کربکندی شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل سایپای کرج با اشاره به شرایط بازی اظهار داشت: باید بگویم در دوران عدم نتیجه‌گیری حضور در نشست خبری بسیار دشوار است و هواداران ذوب‌آهن و مردم اصفهان دوران سختی را پشت سر می‌گذارند و نگران این تیم هستند.

وی ادامه داد: ما در جدول با یک پیروزی می‌توانیم 3 پله صعود کنیم اما فراموش نمی‌کنیم که به مصاف تیمی می‌رویم که هماهنگ و جنگنده بازی می‌کند ولی ما شناخت کافی از این تیم داریم و می‌توانیم با یک پیروزی به جایگاه پانزدهم جدول رده‌بندی صعود کنیم و این برد از نظر روانی به ما کمک می‌کند.

سرمربی ذوب‌آهن گفت: متاسفانه در بازی با مس کرمان خیلی بد بودیم، بازیکنان ما در این بازی از جان مایه نمی‌گذارند و حتی با وجود استفاده از 3 دفاع مرکزی در این بازی، گل خوردیم چراکه بازیکنان آن تعصب همیشگی را ندارند.

وی بیان داشت: زمانی بود که بازیکنان به خاطر عشق و تعصب فوتبال بازی می‌کردند اما اکنون مسائل مالی جای این تعصب را گرفته و اگرچه من از تیمم دفاع می‌کنم اما بازیکنان ذوب‌آهن در حد خودشان نیستند.

کربکندی در پاسخ به سئوالی پیرامون اینکه آیا در صورت عدم نتیجه‌گیری در این بازی استعفا می‌دهید یا خیر، اضافه کرد: بارها گفته‌ام اگر نتوانم به ذوب‌آهن کمک کنم، خودم استعفا می‌دهم اما با این شرایط کنار نمی‌روم زیرا احساس می‌کنم می‌توانم به تیم کمک کنم.

کد مطلب 1705238

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