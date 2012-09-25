26 کمپ ترک اعتیاد مازندران مجوز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد موسوی عصر سه شنبه در کمیته تخصصی ستاد مبازه با مواد مخدر استان اظهار داشت: حدود 50 کمپ در مازندران در مراحل اخذ مجوز هستند که بیشترین کمپ در استانهای کشور متعلق به مازندران است.



وی با اشاره به اینکه تعداد کمپ ها در سال 91 در سطح کشور باید به 800 کمپ برسد، افزود: این تعداد در استان باید به 30 کمپ ترک اعتیاد افزایش پیدا کند.



مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: یکی از پر چالش ترین مباحث روز در سطح کشور موضوع اعتیاد است.



علی بابایی کارنامی افزود: در قالب دستگاه زیرمجموعه وزارتخانه یک جلسه شورای هماهنگی هر هفته برگزار می کنیم و به بحث اشتغال معتادان بهبود یافته اختصاص دارد.



وی از اختصاص اعتبار کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به سازمان های فنی و حرفه ای، صندوق مهر و بهزیستی مازندران برای اشتغال معتادان بهبود یافته در استان خبر داد.



بابایی با بیان اینکه امسال کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان 98 هزار فرصت شغلی را متعهد شده است گفت: 10 هزار فرصت شغلی به معتادان بهبود یافته اختصاص پیدا خواهد کرد.

