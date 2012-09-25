تجربیات آستان قدس رضوی در اختیار متولیان عتبات عالیات قرار گیرد

خالد ‌الاسدی که به منظور شرکت در جشنهای دهه کرامت به مشهد آمده است شامگاه سه شنبه در حرم مطهر رضوی در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: استفاده از معماری اصیل اسلامی در تمامی بخش‌های اماکن متبرکه مشاهده می‌شود و امروزه آستان قدس رضوی الگویی خوب برای بسیاری از اماکن زیارتی جهان اسلام به حساب می آید.

وی با اشاره به برنامه‌های هدفمند و مدیریت شده برای زائران غیرایرانی در مجموعه حرم مطهر رضوی، ابراز داشت: آستان قدس رضوی در مباحث فرهنگی و گسترش سیره رضوی با استفاده از انتشار کتاب‌هایی با هدف تبیین ابعاد مختلف شخصیت حضرت‌رضا(ع) و ترویج معارف اهل بیت(ع) به زبان‌های مختلف موفق عمل کرده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس عراق افزود: ورود آستان قدس رضوی به عنوان مرکزی دینی در حوزه‌های مختلف موجب ممتاز شدن این آستان نسبت به دیگر اماکن متبرکه شده است.

وی سرمایه‌گذاری‌های این آستان مقدس در گسترش مباحث فرهنگی در جامعه را مود توجه دانست و گفت: فعالیت‌های فرهنگی آستان قدس رضوی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود از پویایی برخوردار است و در حال گسترش و رشد همه‌جانبه است.

