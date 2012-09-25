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۴ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۵۶

عسگر اولادی:

تعامل دولت و کمیته امداد برای مبارزه با فقر ضروری است

مشهد- خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در کمیته امداد گفت: برای مبارزه با فقر نیازمند تعامل دولت و کمیته امداد هستیم، زیرا کمیته امداد در 40 زمینه به محرومین و مستضعفین خدمت رسانی می کند.

به گزارش  خبرنگار مهر، حبیب الله عسگراولادی شامگاه سه شنبه در همایش علمی و پژوهشی اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوی که در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، افزود: کمیته امداد و دولت باید موازی با یکدیگر از طریق ایجاد اشتغال و توزیع برابر امکانات در مناطق مختلف در جهت زدودن فقر و محرومیت از چهره جامعه بکوشند.

نماینده ولی فقیه در کمیته امداد با بیان اینکه خانواده در اسلام حافظ کیان جامعه است، تاکید کرد: استقلال اقتصادی مطرح ترین مقوله در سالم سازی خانواده است که باید از کودکی و در بستر خانواده پایه گذاری شود.

عسگراولادی در ادامه توانمندسازی مددجویان زیر پوشش را یکی از مهم ترین راهبردهای این نهاد در رسیدن به استقلال آنان برشمرد و افزود: این توانمند سازی در بخش های خدمات تحصیلی، خدمات پرورشی و تربیتی، فرصت های شغلی، مسکن و کمک به امر ازدواج صورت می گیرد. 

وی با بیان اینکه قرآن کریم در آیات مبین خود با اشاره به آفرینش کامل و بدون نقض نیازهای بشری دلایل ایجاد فقر را در سه حوزه تشریح می‌کند، گفت: در مبارزه با فقر نیازمند تعامل دولت و کمیته امداد هستیم.

عسگراولادی در ارتباط با تأثیر نهاد خانواده در اقتصاد این نهاد و جامعه گفت: تحقیقات منصفانه بشر خانواده را حافظ کیان جامعه دانستند بر این اساس هر فرد در سه جایگاه شخصی، خانوادگی و اجتماعی مکلف به انجام تکلیف خود برای تأثیرگذاری مثبت و کارا است. 

وی با بیان اینکه کمیته امداد نهادی مردمی است، بیان کرد: فعالیت کمیته امداد در سالهای اولیه انقلاب معطوف به بالابردن فرهنگ محرومان بود که با گذشت چند سال این رویکرد به فرایند خودکفاکردن خانواده های تحت پوشش از طریق آموزش و اشتغال تغییر یافت. 

نماینده ولی فقیه در کمیته امداد تأکید کرد:‌ در جامعه امروزی بیشترین سهم مشکلات اقتصادی که پیشروی آن سبب آسیب‌های اجتماعی می‌شود ریشه در ندیده گرفتن حقوق یکدیگر در نهاد خانواده و کمرنگ شدن عصر مشورت در تصمیم‌های زندگی است.

کد مطلب 1705249

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