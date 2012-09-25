نمونه های دولتی استان تهران در جشنواره شهید رجایی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که هر سال به مناسبت هفته دولت برگزار می شود و امسال عصر سه شنبه در سالن اجتماعات شرکت برق منطقه ای تهران برگزار شد، ادارات و دستگاههای اجرایی برتر استان تهران معرفی شدند.

کمیته ای در دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری تهران، هر ساله بر اساس شاخص هایی عملکرد دستگاهها و نهادهای دولتی را بررسی کرده و برترین آنها در سال گذشته را در ایام هفته دولت هر سال اعلام می کند.

میزان پاسخگویی و خدمات رسانی به مردم، ایجاد فضای سالم اداری و بهره گیری از امکانات روز، عملکرد مناسب و اجرای پروژه های مختلف، از جمله معیارهای این کمیته برای انتخاب نمونه ها و برترینهاست.

جشنواره شهید رجایی هر سال در راستای برنامه‌های تحول اداری و با هدف ایجاد فضای رقابتی از طریق معرفی الگوهای برتر سازماندهی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان و شهرستانهای استان تهران برگزار می ‌شود.

نهادهای خدمات رسان باید دانش محور باشند

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران در این مراسم اظهار داشت: کشور درحال پیشرفت است اما دشمنان نمی خواهند ما به این موفقیت ها برسیم و به همین دلیل، نهادهای خدمات رسان باید دانش محور باشند.

نصرالله ابراهیمی افزود: استخدام نیروهای متخصص علم گرا و توانمند باید در اولویت نخست نظام اداری کشور قرار گیرد تا بتوان آینده ای روشن را برای کشور رقم زد.

وی ادامه داد: دولتهای نهم و دهم در تمامی شاخص‌های کمی و کیفی در اجرای برنامه‌های خود به بهترین نحو عمل کرده اند و اقدامات بسیار بزرگی در کشور انجام شده است.

ابراهیمی با اشاره به بحث ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان تهران تصریح کرد: ارزیابی عملکرد یکی از فرایندهای راهبردی و یک اصل مدیریتی است که میزان تحقق اهداف دولت را مشخصمی‌ کند و در این بحث با استفاده از استانداردهای لازم دستگاه‌های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته‌ اند.



تمام بدنه دولت با سرعت به خدمات رسانی مشغول است

استاندار تهران نیز در این مراسم گفت: با وجود آنکه امسال سال پایانی فعالیت دولت فعلی است اما تمام بدنه دولت با سرعت به خدمات رسانی مشغول است.

مرتضی تمدن ادامه داد: خدمات رسانی به مردم در دولت فعلی با شتاب بیشتری دنبال شده به طوری که هر روز شاهد افتتاح طرح های مختلفی در سراسر کشور هستیم.

وی اظهار داشت: با همدلی و تلاش، همه دستگاههای خدمت رسان استان فعالیت های قابل قبولی داشته اند که اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، سهام عدالت و طرح مسکن مهر را از اقدام های مهم و تأثیرگذار دولتهای نهم و دهم است.

ادارات و دستگاههای برتر اجرایی استان تهران

در این جشنواره، سعید افشارنادری فرماندار فیروزکوه، بیژن سلیمان پور فرماندار رباط کریم و علیرضا جهانبخشی فرماندار شهر قدس به عنوان فرمانداران برتر استان تهران معرفی شدند.

جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران نیز به عنوان دستگاههای نمونه اجرایی استان تهران معرفی شدند.

بخشدار لواسانات شهرستان شمیرانات، بخشدار مرکزی شهرستان ورامین و بخشدار بوستان شهرستان بهارستان به عنوان بخشداران نمونه استان تهران انتخاب شدند.

در بخش سازمان های وابسته به دستگاههای دولتی، اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس، اداره کل زندانهای استان و اداره کل امور مالیاتی شهر تهران به عنوان دستگاههای برتر معرفی شدند.

آموزش و پرورش، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت، جهاد دانشگاهی تهران، اداره کل منابع طبیعی، گمرک فرودگاه امام خمینی(ره)، جمعیت هلال احمر استان تهران، شرکت راه آهن شهری و شرکت آب منطقه ای تهران نیز به عنوان 10 نهاد برتر استان تجلیل شدند.

در زمینه میزان رضایتمندی ارباب رجوع نیز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل دامپزشکی، پزشکی قانونی و اداره کل بازنشستگی استان تهران به عنوان دستگاه برتر لوح تقدیر دریافت کردند.