دوران دفاع مقدس بهترین ترجمه و تفسیر از اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی مهدوی‌نژاد خودش از جانبازان دوران دفاع مقدس است و در زمان فرماندهی شهید زین‌الدین در لشکر 17 علی ابن ابیطالب(ع)، فرمانده گردان بود. او اکنون فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب(ع) قم و از یادگاران دوران دفاع مقدس است.



2 سال حضور در مناطق غرب کشور برای مبارزه با اشرار حزب دموکرات و کومله آمادگی نسبی سردار مهدوی‌نژاد را برای حضور در جنگ تحمیلی بالا برد. او در طول 8 سال جنگ بیشترین لحظات زندگی‌اش را در مناطق جنگی سپری کرد.



سردار مهدوی‌نژاد در دوران جنگ که خانواده‌ها برای سرپرستی همسر و فرزندان رزمندگان افتخار می‌کردند ازدواج کرد.



حاصل ازدواج او سه فرزند است که 2 فرزند او در زمانی که سردار در مناطق جنگی بود و فرزند دیگر در زمان مجروحیت سردار مهدوی‌نژاد به دنیا آمدند.



با سردار مهدوی‌نژاد گفتگویی در مورد جذابیت‌ها و برکات دفاع مقدس انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

واکاوی جنگ تحمیلی و بیان جذابیت‌های دفاع مقدس چقدر اهمیت دارد؟



مهدوی نژاد: ما معتقدیم که دفاع مقدس به عنوان برگ زرینی در تاریخ کشورمان ثبت شده است اما باید به این مسئله توجه داشته باشیم که جنگ، تهدید بزرگی برای انقلاب تازه تاسیس ما محسوب می‌شد که امام عظیم الشان این تهدید را به فرصت مناسب و زیبا تبدیل کردند. در آن زمان جوانان با ایمان و توکل به خدا و اطاعت محض از امامت و ولایت و رهبری، کنار هم قرار گرفتند و کار بزرگی انجام دادند که در تاریخ ماندگار شد.



جنگ تحمیلی به خاطر حمایت‌های بی‌دریغ قدرت‌های نظام سلطه از رژیم بعثی بسیار پیچیده و دشوار بود و دشمنان برای نابودی انقلاب اسلامی این جنگ را بر ما تحمیل کرده بودند ولی جوانان ما از بستر این جنگ فرصت‌های شیرینی ایجاد کرده‌اند و برکاتی که حضرت امام خمینی(ره) در روزهای پایانی جنگ برشمردند می‌تواند برای جوانان ما درس باشد. همان گونه که امام راحل فرمودند ما در جنگ، انقلابمان را به جهان صادر کردیم و پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم. در آن روز دنیا مشاهده کرد که جمهوری اسلامی 8 سال در برابر ایادی شرق و غرب ایستادگی کرد و ما در جنگ تحمیلی ابهت ابرقدرت‌های غرب و شرق را شکسته‌ایم.



زمانی که مردم فلسطین و لبنان در مقابل اسرائیل که رویای نیل تا فرات را در سر داشت، این گونه ایستادگی کردند، حکایت از الگوپذیری ایستادگی است که از جنگ تحمیلی درس گرفته‌اند.



امروز هم دشمنان به تهدید و تحریم دامن می‌زنند و می‌خواهند ما را مرعوب کنند، صفحه زرین دفاع مقدس و ایستادگی و جانفشانی‌های رزمندگان را در مقابل خود می‌بینیم که نشات گرفته از تابلوی زیبای عاشوراست و همه درس‌های حریت، ایستادگی، شجاعت، آزادی و ظلم ستیزی را در خود جای داده است. خداوند بر ما منت گذاشت و ترجمان آیات مربوط به پیروزی مستضعفان بر مستکبران را رقم زد. بنابراین واکاوی جنگ 8 ساله می‌تواند بسیاری از درس‌ها را به ما بیاموزد.



ما در جنگ، ترویج فرهنگ زهد و ساده زیستی و مهار فرهنگ اشراف طلبی را تجربه کردیم که اینها می‌تواند بهترین و زیباترین ترجمه و تفسیر اقتصاد مقاومتی - که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است - باشد. از این رو واکاوی جنگ تحمیلی و بیان رشادت‌ها و جانفشانی‌های دوران دفاع مقدس برای پیشرفت جامعه ما بسیار تاثیرگذار است.

8 سال جنگ تحمیلی چه برکاتی برای جمهوری اسلامی داشته است؟



چه چیزی بهتر از این که امروز می‌بینیم بند بند فرمایشات حضرت امام محقق شده است. ما در جنگ تحمیلی ریشه‌های انقلاب پربار اسلامی‌مان را محکم کردیم، یعنی در جنگ بود که ایمان در وجود مردم نهادینه شده بود و مردم در بستر دفاع مقدس معنی و حلاوت و شیرینی دعا و نیایش و تفسیر آیات و احادیث را یکی پس از دیگری فهم کردند و اعتقادات دینی در وجود آنها نفوذ کرده بود.



البته هنوز هم این اعتقادت استمرار دارد و می‌بینیم که خانواده‌ای که پنج شهید تقدیم انقلاب کرده است همچون پروانه‌ای گرد وجود ولی امر به چرخش در می‌آید و زمانی که رهبر انقلاب به دیدار ایشان می‌روند مثل ابر گریه می‌کنند. معلوم است که به نوعی مسائل معنوی و اعتقادی در بین مردم بارور شده است.



ما چگونه می‌توانستیم چهره تزویر جهانخواران را به دنیا نشان دهیم، اگر ایستادگی مردم نبود. اگر مردم کشورهای مختلف بیدار نشده بودند چطور می‌توانستند چهره زشت و پلیدی و خباثت استکبار جهانی را مشاهده کنند. در صورتی که قبلا بحث استعمار خیلی رواج داشت و کشورها به بهانه عمران و آبادانی و واژه‌های زیبا و عوام فریبانه دموکراسی وارد کشورهای دیگر می‌شدند ولی امروز همه مردم جهان این حرکت را زشت و ناپسند می‌دانند.



ما در جنگ یاد گرفتیم که روی پای خود بایستیم. امروز توانمندی‌های دفاعی نظام به گونه‌ای رشد یافته که توانسته بازدارندگی خوبی ایجاد کند و دشمنان مرعوب پیشرفت تجهیزات حوزه دفاعی ما هستند.



البته باید به این نکته هم اشاره کرد که در بعضی حوزه‌ها همچون عرصه‌های اقتصادی آن گونه که باید موفق نبوده‌ایم که در این زمینه باید دفاع مقدس را به عنوان تابلوی واقعی مقابل خود قرار دهیم و بدانیم که دشمنان برای واگذاری سیم خاردار به جمهوری اسلامی مضایقه می‌کردند. اگر این گونه شود در هیچ عرصه‌ای وابستگی نخواهیم داشت و اگر دشمنان بدانند که ما از درس مقاومت و ایستادگی تبعیت می‌کنیم عقب نشینی می‌کنند.

الان که 24 سال از دفاع مقدس می‌گذرد و به نظر می رسد بعضی از ارزش‌های آن دوران همچون تکلیف‌مداری و... کمرنگ شده است، نظر شما در این مورد چیست؟



البته بخشی از این مسائل طبیعی است. زمانی که دفاع مقدس مطرح بود هر تعدادی از عزیزان ما در این تقابل جان خودشان را تقدیم می‌کردند و هر کسی که به نوعی می‌توانست ایثارگری خود را ثابت می‌کرد. در آن زمان شهیدان عزیز ما به عنوان معلمان مکتب ایثار وقتی درس ایثارگری می‌دادند همه سعی می‌کردند این درس را بیاموزند و عطر شهیدان فضا را معطر می‌کرد.



البته الان هم وقتی اجساد شهیدان پس از سال‌ها دوری به آغوش مردم بر می‌گردد باز حال و هوای شهر عوض می‌شود اما رسیدن به فضای دوران دفاع مقدس دشوار است ولی همه باید تلاش کنیم در ایامی که تداعی کننده ارزش‌های دفاع مقدس است مثل هفته دفاع مقدس فضای جامعه را با نشان دادن ایثارگری‌ها و حماسه‌های رزمندگان و شهیدان عوض کنیم.



گرچه امروز به صورت ظاهر برخی از جوانان با فضای گذشته مطابقت ندارند اما در همه عرصه‌ها تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری را می‌بینیم که فرمودند «اگر جنگ اتفاق بیفتد جوانان امروز ما کمتر از جوانان دیروز نیستند.»



درست است که نمی‌توانیم حال و هوای آن روز دفاع مقدس را داشته باشیم ولی امام راحل و شهیدان عزیز و علمای برجسته کاری کردند که دین در وجود مردم نهادینه شده است. الان هم به طور قاطع می‌گویم که زیباترین چیزی که می‌تواند اهداف انقلاب اسلامی را محقق کند گام برداشتن در مسیر امام و رهبری و شهداست که راه اصلی و درست را به ما نشان می‌دهند.

انتقال ارزش‌های دوران دفاع مقدس از طریق بیان خاطرات همواره برای مردم به ویژه نسل جوان که آن دوران طلایی را تجربه نکرده‌اند جذاب است، چه نکته یا خاطره‌ای برای جوانان دارید؟



یکی از نکاتی که الان وقتی به آن فکر می‌کنم احساس می‌کنم برای نسل جوان مناسب باشد این است که حضرت امام به عنوان رهبر انقلاب اسلامی از اولین روزهای شکل گیری انقلاب اسلامی سخت‌ترین مدیریت‌ها را به مردم واگذار می‌کردند و مردم با وجود این، از همان سال نخست پیروزی انقلاب تا سال 68 که روح ایشان به ملکوت اعلی پیوست ارادت خاصی به ایشان داشتند، یعنی امام راحل مدیریت بر قلب‌ها داشتند و الان هم رهبر معظم انقلاب اسلامی همین ویژگی را دارند.



در دوران دفاع مقدس که در خدمت سردار بزرگوار شهید زین‌الدین بودیم ایشان سخت‌ترین ماموریت‌ها را با ما واگذار می‌کردند.



ما هم با وجود بحث‌های ازدواج و به دنیا آمدن فرزندان و همه مسائلی که با آنها مواجه بودیم، حتی یک بار در دلمان از شهید زین‌الدین غیبت نکردیم و این خیلی عجیب است. ایشان نه به ما حقوق می‌دادند و نه درجه، اما مدیریت ایشان حاکمیت بر قلب‌ها بود و این می‌تواند برای مدیریت‌های امروز الگو باشد.