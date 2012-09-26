جانبازی که فعل "خواستن" را صرف کرد

و خدا خواند بشر را... جنگ، جنگ است. خرابی و ویرانی دارد. آوارگی و هراس دارد. همه اینها را دارد و بیداری را نیز دارد. جنگ که شد، خانواده های بسیاری آواره شدند، زیر آوار ماندند، عزیز از دست دادند اما بیدار شدند.



به گزارش خبرنگار مهر، دوران دفاع مقدس دورانی بود که خواب زدگی ها تمام شد و حرکت به سوی پیروزی و دفاع آبی و خاکی از مرز جان گرفت.



در کنار حرکت به سوی حفظ مرزهای آبی و خاکی و هوایی، حرکت در مسیر علم نیز از این دوران رشد یافت و همان هایی که صبح ها در سنگرها اسلحه به دست می گرفتند، شب ها در کلاس درس قلم به دست می گرفتند و دانش آموز می شدند.



قدرت الله شفیعی، جانباز 70 درصد که در عملیات والفجر مقدماتی از ناحیه چشم مجروح و نابینا شد از این دست انسان هاست.



وی که به گفته خود فعل "خواستن، توانستن است" را محقق کرده است با کسب مدرک سطح سه حوزه و کارشناسی ارشد حقوق، به عنوان یکی از وکلای موفق دادگستری فعالیت می‌کند.



وکیل دادگستری و عضو تیم ملی جانبازان و معلولان در گفتگو با خبرنگار مهر از نابرابری علمی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گوید که حضور در صحنه‌های علمی تنها منحصر به افراد خاصی می‌شد و دیگر افراد از حضور در این مجامع بی نصیب بودند.



وی که از سال 60 وارد جبهه شده و در بهمن 61 از ناحیه دو چشم نابینا شده است، پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را عاملی بزرگ در رشد و پیشرفت سطح علمی کشور می داند.