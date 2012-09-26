به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه مدیرکل جدید کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه با حضور سید جواد سادات فاطمی معاون امور استان‌ها، مجلس و مشارکت‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه، اعضای انجمن کتابخانه‌های عمومی، کتابداران و اعضای انجمن خیرین کتابخانه ساز استان و شهرستان‌ها و جمعی از مدیران کل استان کرمانشاه برگزار و طی آن اسماعیل احمدی به عنوان مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه معرفی شد .

مدیر کل جدید کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در این مراسم مهمترین دغدغه‌های خود را در آغاز خدمت در اداره کتابخانه‌های عمومی برشمرد و گفت: کتاب امروز در میان خانواده‌های ما غریب است، اگر آن را با دیگر کالاهای مورد نیاز مردم مقایسه کنیم می‌ بینیم در جایگاهی که باید باشد نیست و به همین دلیل باید در این بخش اقدامات بهتری از سوی نهادهای متولی در این بخش اجرایی شود.

اسماعیل احمدی با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان خانواده ها افزود: خانواده‌ها همیشه در مواجهه با خرید کتاب از قیمت بالای آن می‌نالند در صورتی که چندین برابر قیمت کتاب را برای خرید و تهیه کالاهای دیگر به سادگی و بدون شکایت خرج می‌کنند .

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت مطالعه در جامعه اظهار داشت: علیرغم اینکه می‌دانیم اهمیت مطالعه چقدر زیاد است و از نظر مبانی فکری چه بسیار توصیه برای کتابخوانی داریم اما هنوز انگیزه و انگیزش در خانواده‌ها پایین است و به همین دلیل باید در اولین قدم باید ببینیم چرا مردم در این زمینه احساس نگرانی نمی‌کنند .

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در پایان گفت: این موضوع زمانی که در خانواده‌های دارای تحصیلات دانشگاهی مشاهده می‌شود بیشتر نگران کننده است، و یکی از سازمان ها و نهادهای که می ‌تواند این انگیزه و نگرانی را در خانواده‌ها ایجاد کرده و در راستای افزایش سطح مطالعه در جامعه موفق باشد نهاد کتابخانه‌ها و کتابخانه‌های عمومی است و به همین دلیل مهمترین وظیفه ما این است که تلاش کنیم تا مردم را به اغنای درونی برسانیم تا همچون دیگر فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی در اوقات فراغت خود به مطالعه و کتاب نیز بپردازند .

اسماعیل احمدی مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کردستان متولد شهرستان کامیاران است و پیش از این به عنوان مدیر سازمان ملی جوانان استان و مشاور جوان استاندار کردستان و معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در سابقه کاری وی به چشم می خورد.