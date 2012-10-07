عرضه ابررایانش جنگ سایبری/ دسترسی به 3هزار سایت رژیم صهیونیستی

مهندس عباس جم- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تهدیدات روز افزون علیه زیر ساختهای اساسی و حیاتی کشور در فضای تبادل فناوری اطلاعات، افزود: در این راستا با اجرای یک پروژه تحقیقاتی، ابر رایانش ارزیابی امنیت با نام "آرا" را طراحی و پیاده سازی کردیم.



وی قدرت پردازشی این ابر رایانش را 3 ترافلاپس ذکر کرد و اظهار داشت: ماموریت اصلی این سامانه پردازش اطلاعات با سرعت بالا به منظور ارزیابی امنیت پروتکل ها، مکانیزم ها، الگوریتم ها، سیستم ها و شبکه ها است.



این محقق یک شرکت دانش بنیان با اشاره به کاربردهای ابر رایانش آرا، خاطرنشان کرد: این ابر رایانش در حوزه جنگ الکترونیک در فضای سایبری کاربردهای گوناگونی دارد و می تواند هم در زمینه دفاعی و هم در زمینه اقدامات پیشگیرانه کمک شایانی به کشور کند.

وی از اجرای پایلوت در حوزه جنگ سایبری این طرح خبر داد و یادآور شد: در اولین آزمایش پایلوت ابر رایانش آرا توانستیم به حدود 3 هزار سایت رژیم اشغالگر قدس در مدت زمان محدودی دسترسی یابیم و کنترل کامل این سرورها را در دست بگیریم.

به گفته جم ابر رایانش ارزیابی امنیت طراحی شده قابلیت بالایی در رزمایش‌های سایبری و جنگ الکترونیک به منظور مقابله با تهدیدات نرم علیه کشور دارد.



مجری طرح اضافه کرد: علاوه بر این "آرا" می تواند با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در حوزه فناوری های نوین از منابع خارجی مرتبط، کشور را در مسیر پیشرفت و جهش در فناوری ها یاری رساند.



وی شناسایی و کشف نقاط ضعف و آسیب رسان شبکه را از دیگر کاربردهای این ابر رایانش نام برد و دراین باره توضیح داد: ایر رایانش آرا، به کمک الگوریتم های تقسیم مسئله و موازی سازی روشهای شناخته شده، قادر به شناسایی نقاط ضعف و آسیب پذیری های سیستم و شبکه ها است.