اکبر شبانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی ویژه بانوان مطلقه در شاهرود، گفت: هدف از برگزاری این کارگاه های آموزشی، افزایش سطح اطلاعات و آگاهی دادن به این بانوان در زمینه مهارت های ارتباطی است.

وی خاطر نشان کرد: در زندگی گاهی مشکلات غیر قابل اجتنابی پیش می آید که موجب وقوع طلاق می شود و فرد ناگزیر به این عمل است و در این گونه موارد مشاوره و آموزش مهارت های زندگی پس از طلاق به خصوص برای زنان در جهت کاهش تنش روحی و روانی تاثیر گذار خواهد بود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شاهرود همچنین عنوان کرد: به نظر می رسد این روزها در جامعه ما، به موضوع طلاق و حضور زنان در جامعه نگرش کمی متعادل ‌تر از گذشته شده است، اما نگرش درباره زنان مطلقه تغییر نکرده است.

شبانزاده تاکید کرد: زنان مطلقه برای حضور در اجتماع با ویژگی و شرایط جدیدی که در آن قرار دارند نیاز به آموزش های مختلفی از جمله راه های برقراری ارتباط با خانواده، دوست، آشنا، فامیل، چگونگی برخورد با مشکلات و موانع موجود در زندگی جدید اجتماعی دارند و کمیته امداد سعی کرده در این کارگاه ها این آموزش ها را به زنان مطلقه تحت پوشش خود بدهد.

وی با اشاره به مطالب یاد شده در زمینه اهمیت فراگیری مهارت های زندگی در اجتماع با شرایط جدید، افزود: زنان مطلقه شاهرودی در یک دوره سه روزه غیر متوالی که توسط حوزه امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) این شهر برگزار شد مهارت های ارتباطی مورد نیاز برای درک شرایط جدید و تحول آن به سمت بهترین موقعیت را آموزش دیدند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شاهرود، در پایان خاطرنشان کرد: آزاده سمیعی، مشاور خانواده و فاطمه قاجار، کارشناس آموزش خانواده کمیته امداد، آموزش هایی با محوریت مهارت های کلامی و غیر کلامی، ارتباطات موثر بین فردی، تعریف مهارت های ارتباطی و انواع آن، مهارت های زندگی فردی و اجتماعی و ... به شرکت کنندگان در این کارگاه ارائه کردند.