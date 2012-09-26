درستکار: ضعف "ملکه" تدوین است/ ‌آهنگر: نمیخواهم پلانی حذف شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا درستکار منتقد سینمای ایران ضمن بیان این مطلب در نشست نقد و بررسی که با حضور محمدعلی باشه آهنگر و برخی از عوامل فیلم و با مدیریت اشجعی مجری کارشناس کرمانی به مناسبت نمایش این فیلم در دوازدهمین جشنواره ملی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در سالن سینما "تماشا" کرمان برگزار شد، گفت: فیلم سینمایی "ملکه" از همه کلیشه‌هایی که در گذشته در فیلم‌های سینمایی وجود داشته عبور کرده و تصویری بدیع به دست ما داده‌است.

این منتقد در ادامه افزود: اما معتقدم که اگر نیم ساعت از فیلم در تدوین مجدد حذف می‌شد به مراتب بهتر بود چراکه معتقدم این فیلم مانند جواهری است که در تلی از خاکستر افتاده بنابراین مشکل اساسی فیلم تدوین این اثر سینمایی است.

وی در ادامه افزود: از همین‌رو معتقدم که این فیلم با تدوین مجدد می‌تواند ارتباط بهتری با بیننده برقرار کند چرا که هریک از کاراکترهای این فیلم قابلیت این را دارد که در ذهن مخاطب جا باز کند و مطمئن هستم که اگر این اتفاق بیافتد و بیننده تدوین مجدد این اثر سینمایی را ببیند می‌توان گفت که امروز با اثری درجه یک سینمایی مواجه هستیم.

در ادامه این نشست محمدعلی باشه‌آهنگر در پاسخ به رضا درستکار گفت: درباره تدوین مجدد این فیلم دو نظر متفاوت وجود دارد، به این معنا که برخی با تایم و تدوین فعلی موافق هستند. عده دیگر هم نقطه نظر آقای درستکار را داشتند و حال اینکه 15 دقیقه از آنچه بیننده از این فیلم در حال حاضر می‌بیند حذف شده است و شاید به دلیل دلبستگی‌هایی که به این فیلم دارم دوست ندارم پلانی از این اثر سینمایی کوتاه کنم.

وی در تکمیل صحبت‌های خود افزود: فضای درام این فیلم در اصل 160 دقیقه است. فیلم در شهری سوخته، فضای ایزوله، شخصیت‌های تنها می‌گذرد بنابراین ریتم روانی فیلم می‌طلبید تا فضایی کشنده را در ملکه به تصویر بکشم. بنابراین اگر در فضای فعلی جنگ در فیلم چنین فضای تنهایی وجود نداشت طبیعتا این ریتم کند و کشنده ایجاد نمی‌شد.

در ادامه این نشست میلاد کی‌مرام بازیگر نقش سیاوش در این فیلم سینمایی با اشاره به کم وکیف حضور خود در "ملکه" گفت: این فیلم دومین تجربه من در عرصه بازیگری بود . نقش سیاوش هم مانند هر فیلمنامه‌ای به من پیشنهاد شد زمانی که فیلمنامه را مطالعه کردم متوجه نگاه خاص نویسنده به پدیده جنگ شدم از سوی دیگر زمانی که عوامل فیلم دیدم یقین پیدا کردم که فیلم خوبی خواهد شد.

وی در ادامه به شناخت خود از کاراکتر سیاوش اشاره ه کرد و گفت: خیلی زمان برای آغاز کار نداشتم و باید در فضای فیلم قرار می‌گرفتم از همین روز4 روز زودتر به آبادان رفت تا در فضای فیلم قرار بگیرم. کی‌مرام ادامه داد: من تصور دیگری از کاراکتر سیاوش در ذهن خود داشتم اما وقتی غلام ضرغانی کسی که قرار بود ائ را بازی کنم از نزدیک دیدم متوجه شدم که تصویر ذهنی با حقیقت این کاراکتر متفاوت است.

در ادامه نشست مالک سراج بازیگر دیگر این فیلم که خود او آبادانی نیز هست گفت: نقش من در طول فیلم گسترده نبود اما ن کسی را که نقش‌اش را بازی می‌کردم را از نزدیک می‌شناختم. همچنین خود من هشت سال در جنگ حضور داشتم و از نزدیک آن دوران را درک کرده بودم بنابراین با توجه به حضور کوتاه خود نقشم را دوست داشتم.

حامد حسینی برادر ابوالقاسم حسینی تهیه‌کننده این فیلم که چندی پیش از دنیا رفت درباره مراحل تولید این اثر سینمایی گفت: پروسه تولید درآثارسینمایی سخت است و فیلم ملکه بسیار سخت‌تر بود چرا که با یک اثر سینمایی ویژه روبرو بودیم. یکی از ویژگی‌های ابوالقاسم این بود که در کار خود بسیار پرقدرت بود و بیست و سه سال سابقه فعالیت در حوزه مدیریت فیلم های دفاع مقدس را داشت از همین رو به کلیه مراحل ساخت این فیلم علاقه داشت و با علاقه انجام می‌داد.

وی در ادامه افزود: با این اوصاف با توجه به صحنه‌های مختلف فیلم هر بیننده‌ای به درستی متوجه پروسه تولید سخت این فیلم پی می‌برد بنابراین باید بسترمناسب برای خوب دیده شدن این فیلم فراهم شود.

باشه‌آهنگر در تایید صحبت‌های جانشین مدیر تولید گفت: ساخت فیلم‌های جنگ سخت است و من به شخصه در تولید این فیلم با مشکلات فراوانی مواجه شدم اما حرف و حدیث‌هایی بسیاری بر سر محتوای اثر وجود داشت و البته در این راه با ناروایی‌های بسیاری مواجه شدم که البته من همه را به خدا سپردم.

این کارگردان در ادامه افزود: البته تمام این نارواها موجب می‌شود که مسئولیت من بیشتر شود چراکه سینمای من همین است و من نمی‌توانم مسیر دیگری را غیر از "فرزند خاک"، " بیداری رویاها" و "ملکه" را طی کنم. جنس سینمای من همین است و شاید فیلم بعدی من پاندولی بین "ملکه" و "فرزند خاک" باشد. ازهمین روبه هیچ عنوان نمی‌توانم مسیر دیگری غیراز آنچه انتخاب کرده‌ام را طی کنم.