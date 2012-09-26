امید ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بحث ترکیب تیم ملی و مسائلی که در مورد دعوت نشدن او به تیم ملی مطرح میشود اظهار داشت: باید بگویم نتیجه گرفتن تیم ملی برای من خیلی مهم تر از دعوت شدن به تیم ملی است زیرا اگر تیم ملی نتیجه بگیرد، فوتبال کشور رشد میکند.
وی ادامه داد: من خیلی دوست دارم برای تیم ملی کشورم به میدان بروم زیرا آرزوی هر بازیکنی است که در تیم ملی کشورش بازی کند اما به هر حال انتخاب بازیکنان تیم ملی سلیقهایست و امیدوارم تیم ملی فوتبال به مسابقات جام جهانی صعود کند و باعث خوشحالی مردم کشور شود بنابراین من به تصمیم سرمربی تیم ملی در مورد دعوت نکردن از من احترام می گذارم.
هافبک تیم سپاهان در مورد شرایط سپاهان بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس تصریح کرد: سپاهان با این پیروزی شرایط خیلی خوبی کسب کرد و وضعیت تیم در صدر جدول ردهبندی بهبود پیدا کرد و امیدوارم با پیروزی مقابل ملوان شرایط تیم در صدر جدول باز هم بهتر شود.
وی در مورد بازی تیمش مقابل پرسپولیس اضافه کرد: ما در نیمه نخست این بازی، عملکرد چندان خوبی از خود به نمایش نگذاشتیم و بازی در این نیمه نسبتا متعادل بود اما در نیمه دوم بازی با راهنماییهای کادر فنی تیم توانستیم به پیروزی دست پیدا کنیم و دو گل به ثمر برسانیم و امیدوارم روند پیروزیهای ما در بازیهای آینده نیز ادامه داشته باشد.
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