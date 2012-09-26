زخمهای جنگ بر تن آبادان/ مهاجران انگیزه بازگشت ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله پنجم مهر به عنوان سالروز شکست حصر آبادان یادآور زخمهایی است که این شهر در طول جنگ بر تن خود تحمل کرد ولی امروز با گذشت سال ها از آن اتفاقات تلخ و شیرین هنوز این شهر و مردمش با مشکلات ریز و درشتی دست و پنجه نرم می کنند که بی شک عمده دلیل به وجود آنها هشت سال جنگ تحمیلی است.

برخی سوء مدیریتها در انجام طرح بازسازی مناطق جنگ زده، گماردن برخی مدیران ضعیف بعد از پایان جنگ در شهرهای جنگی، عدم توجه به بازگرداندن این شهرها به وضعیت سابق خود در بخشهای مختلف صنعتی، اجتماعی، فرهنگی و تجارتی، به حساب آوردن این شهرها به عنوان مناطق جنگی حتی پس از پایان جنگ و بی رغبتی سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این شهرها به همین دلیل و سرازیر شدن نیروهای غیربومی برای اشتغال و تنگ تر شدن جای نیروهای بومی این شهر در مشاغل مختلف از جمله مشکلاتی است که این شهرها را کماکمان گرفتار کرده است.



عدم اصلاح چهره تخریب شده شهری، تکمیل نشدن طرحهای مربوط به بازسازی زیر ساختها که باعث سخت تر شدن شرایط زندگی در شهرهای جنگی شده و همچنین نبود فرصت های شغلی برای جوانان مهمترین پیامدهای مشکلات پیش گفته است که باعث شد پس از امضای قطعنامه آتش بس بین دو طرف جنگ و فراهم شدن امکان بازگشت مردم به خانه و شهر، بسیاری از مردم رغبت چندانی برای بازگشت به شهر خویش نداشته باشند و ترجیح دادند در همان شهرهایی که بعد از وقوع جنگ به آنجا مهاجرت کرده بودند بمانند.



کسانیکه هم که بازگشته بودند آنقدر با مشکلات ریز و درشت در شهرهای خود مواجه شدند که خواسته یا ناخواسته زمینه ساز عدم حضور سایر مردم مهاجرین به شهرهای خود شدند و اینگونه شد که اکنون در بسیاری از شهرهای ایران می توان نمونه از افراد و خانواده هایی که بعد از جنگ به شهر و دیار خویش بازنگشته اند را مشاهده کرد که انگیزه ای برای بازگشت ندارند.



محمد سعید انصاری نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضع بازسازی مناطق جنگ زده عنوان کرد: بازسازی مناطق جنگ زده یک پروسه کاملا ناموفق بوده و هیچیک از دولتهای بعد از پایان جنگ در رسیدن به اهداف اصلی خود در بازسازی موفق عمل نکردند.



وی با بیان اینکه بازسازی در چند بخش مختلف برنامه ریزی شد، عنوان کرد: طرح بازسازی در بخشهایی همانند نوسازی منازل شهری و روستایی، بازسازی صنایع، ایجاد زیرساختها، احیا و بازسازی نخیلات و زمینهای کشاورزی، لایروبی رودخانه های کارون و اروند و خارج کردن شناورهای مغروقه انجام گرفت که درصد پیشرفت کار در کل این بخشهای به صورت 100 درصد انجام نشده است.



وی ادامه داد: بهترین اقدامات بخش کار بازسازی خانه های روستایی و احیا و ایجاد زیرساختهای روستایی صورت گرفت اما در سایر بخشها مثل لایروبی رودخانه های کارون و اروند در این مناطق هیچ کاری صورت نگرفت و تا به امروز حتی یک درصد از اهداف بازسازی در این بخشها محقق نشده است.



نماینده مردم آبادان افزود: طرح بازسازی بخش کشاورزی این مناطق دیگر طرح ناموفق بود که تنها 20 درصد از اهداف بازسازی محقق شد و در بخش احیا و ایجاد زیرساختها مثل آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب، راه های ارتباطی، راه آهن و فرودگاه تنها 50 درصد کارهای انجام شد و تکمیل نشدن این بخش ضربات جبران ناپذیری بر پیکره این شهرها و مناطق جنگ زده وارد کرده است به گونه ای که زندگی در مناطق جنگی هم اکنون با مشقتهای فراوانی همراه است در حالیکه پیش از آغاز جنگ، شهرهای آبادان و خرمشهر بهترین شهرهای ایران برای یک زندگی بدون مشکل بودند.



انصاری همچنین سوء مدیریت را یکی دیگر از عدم توسعه شهرستان آبادان در بعد از جنگ تا به همین امروز عنوان کرد و گفت: مردم آبادان بعد از جنگ به این امید به شهر خود برگشتند که شهر آنها به مرور زمان به جایگاه پر رونق گذشته خود بازگردد ولی در مدتی که از پایان جنگ می گذرد نه تنها این آرزو محقق نشده بلکه مشکلات زندگی در آبادان روز به روز در حال افزایش است.



وی افزود: یکی از عوامل مشکلات و معضلات فعلی آبادان وجود مدیران ناکارآمد است که ضربات مهلکی بر پیکره شهر و توسعه آن زده اند به گونه ای که خسارتهای وارد شده به شهر از بابت حضور این مدیران از زیانهای هشت سال جنگ تحمیلی هم برای آبادان بیشتر بوده است.



انصاری تاکید کرد: اکنون وقت آن رسیده که مدیران ناکارآمد جای خود به نیروهایی کاری بدهند که هدفشان خدمت به آبادان و مردم مظلوم آن نه اینکه برای حفظ جایگاه و موقعیت خود مجبور باشند برای برخی افراد فعالیت کنند.



نماینده مردم آبادان اظهار کرد: امروز خیلی از مردم آبادان می دانند که مدیران فعلی این شهر توانایی مدیریت در شهر را ندارد و باید فکری برای جابه جایی آنها کرد به همین دلیل از همین جا به همه مدیران ناکارآمد این شهر اعلام می کنم که در انتظار تغییر باشند و از همین حالا چمدانهایشان را ببندند.



انصاری با اشاره به اینکه ترکیب مدیریتی آبادان شامل تعدادی مدیر ناکارآمد بوده و به هیچ وجه در این مدت موفق عمل نکرده است، اظهار کرد: مردم ما را به عنوان نماینده خود انتخاب کردند تا بتوانیم از منافع شهر و آنها دفاع کنیم و من احساس می کنم برکناری مدیران ناموفق بهترین دفاع از حقوق شهروندی در آبادان است.



نماینده مردم آبادان به بحرانی بودن وضع آب و برق در این شهرستان اشاره کرد و گفت: در صورتیکه وزارت نیرو برای مسئله آب و برق این شهر چاره اندیشی نکند، مردم این شهر در این خصوص با بحران مواجه می شوند.



انصاری اظهار کرد: وضع آب و برق در این شهر چندان مساعد نیست و لزوم توجه به آن و رفع مشکلات بروز کرده در این خصوص از سوی دولت و مسئولان وزارت نیرو به شدت احساس می شود.



وی با اشاره به اینکه آبادان از نظر برق و آب وضعیت مساعدی دارد، تصریح کرد: وزارت نیرو قطعا باید برای مشکل آب آشامیدنی این شهر چاره ای بیاندیشد.



انصاری ضمن هشدار نسبت به وضع بد امکانات در آبادان اظهار کرد: بدون شک از نظر تامین آب شرب و نوسانات برق در تابستان مردم این شهر با بحران شدید مواجه خواهند شد.



وی مقصر این وضعیت را دولتهای قبلی و فعلی دانست و افزود: در حال حاضر برق تعداد زیادی از روستاهای منطقه به طور مرتب قطع می ‌‌‌شود و باعث دردسر مردم شده است.



نماینده مردم آبادان در مجلس نهم شورای اسلامی تصریح کرد: شبکه داخلی برق و آب شهر پوسیده و متعلق به زمان دارسی و کشف نفت در استان خوزستان است.



انصاری در ادامه از مسئولان وزارت نیرو خواست تا هرچه سریعتر فکری برای آب و برق آبادان کنند تا بیش از این موجبات نارضایتی مردم این شهر را فراهم نکنند.



وی ضمن انتقاد از وضع فاضلاب آبادان مطرح کرد: سیستم فاضلاب آبادان نیز قدیمی و فرسوده است و تنها بخشی از آن بازسازی شده است ضمن اینکه مجری آب و فاضلاب نیز باید هر چه سریعتر تغییرکند.



نماینده مردم آبادان در مجلس نهم شورای اسلامی با بیان اینکه در صورت تداوم شرایط موجود تا ۵۰ سال آینده نیز مشکلات آبادان حل نخواهد شد، گفت: لازم است در پروژه های مهم از مدیران بومی منطقه استفاده شود تا از طولانی شدن فرآیند اجرایی آن جلوگیری شود.



وی با بیان اینکه هر اندازه درباره مشکلات آبادان صحبت شود باز کم است، گفت: آبادان قبل از جنگ یکی از بهترین‌ شهرهای کشور بود اما در حال حاضر شرایط خوبی ندارد.