جشن زیر سایه خورشید در شهر چغادک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن ملی مردمی زیر سایه خورشید با حضور حسنعلی زائر مقدم، علی غریب حسینی و احمد شخصی خازنی، سه تن از خدام حرم مطهر رضوی در شهر چغادک برگزار شد.

مردم ولایت‌مدار شهر چغادک و شهرها و روستاهای اطراف حضوری گسترده در این مراسم داشتند.

این مراسم با نواهای لبیک یا رضا (ع) و با چاوشی خوانی سید روح الله صفوی از سه راهی چغادک تا مصلی نماز جمعه این شهر ادامه یافت و پرچم حرم مطهر رضوی را به اهتزاز در آوردند.

این مراسم با هماهنگی دبیرخانه استانی جشن ملی مردمی زیر سایه خورشید و با همکاری دفتر امام جمعه شهر چغادک و شهرداری و شورای اسلامی و هیئت‌های مذهبی این شهر برگزار شد.

حجت الاسلام سید مجید موسوی امام جمعه شهر چغادک در این آئین ضمن خیر مقدم ویژه به خادمین محترم از حضور بی نظیر مردم ولایت‌مدار چغادک در استقبال با شکوه از این خدام تشکر کرد و در مورد فضیلت های زیارت این امام هم بیاناتی ایراد کرد.

در ادامه این مراسم خدام حرم مطهر با مولودی خوانی و بیان خاطراتی از شفایافتگان حرم مطهر دل‌های حاضران را راهی امام رضا کردند و تبرک حرم مطهر را به مردم اهداء کردند.

در پایان نیز خدام حرم رضوی به همراه امام جمعه این شهر برای دیدار و عیادت یک مریض سرطانی در شهر چغادک رفتند و با استعانت از امام رضا (ع)برای شفای این مریض دعای عاجل کردند.

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عکس: محمد عبیدی