شمارش معکوس آغاز مسابقات والیبال آسیا/ ارومیه مهد والیبال قاره کهن

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، همه چیز در ارومیه که پایتخت والیبال ایران به شمار می رود حکایت از آمادگی کامل دارد، کمیته ها با برگزاری مستمر و کاربردی جلسات با حضور استاندار و معاونین و مدیران کل دستگاه های دولتی همه مقدمات را برای انجام یک رویداد مهم ورزشی در استان فراهم کرده اند مقدماتی که نشان از برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا در سطح بسیار بالا و قابل قبول دارد.



این بار نیز همانند میزبانی مسابقات ورزشی بین المللی توسط ارومیه تمام ادارات و نهادها ورزشی و غیر ورزشی به همراه خیل عظیم ورزش دوستان در سراسر استان بسیج شده تا یک دل و همصدا صدا، اقتدار و شکوه ورزش والیبال ارومیه نه تنها به گوش مردم قاره پهناور آسیا بلکه تمام نقاط دنیا برسانند.



سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه و سالن سه هزار نفری این شهرستان به عنوان سالنهای اصلی برگزاری مسابقات آماده سازی شده و همچنین 4 سالن برای تمرین در جریان برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا دراختیار تمی ها قرار می گیرد.



بر اساس برنامه ریزی مسئولان برگزاری این دوره از مسابقات پیشنهاد معرفی ارومیه به عنوان شهر والیبال آسیا و میزبانی مسابقات جهانی نوجوانان یا جوانان 2015 جهان به فدارسیون جهانی والیبال ارائه می شود، که این هدف با توجه وجود هواداران والیبال دوست، سالنها و در دست احداث بودن هتلهای بین المللی دور از انتظار نیست.

میزبانی شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا با حضور 13 تیم در حالی به ارومیه بعد از میزبانی شایسته مسابقات والیبال کاپ مردان آسیا واگذار شد که سعید درخشنده دبیر و محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران ارومیه را دارای شرایط میزبانی برگزاری به لحاظ زیرساختها نمی دانستند.

با این وجود مسئولان آذربایجان غربی با اتکا به ظرفیت ها و پتانسیل ها و حمایت مردم والیبال دوست ارومیه خیز بزرگی برای اخذ میزبانی مسابقات والیبال جوانان آسیا و مسابقات جهانی آسیا برداشته و برای تجهیز و اتمام طرح های ورزشی، ساخت هتلهای بین المللی برنامه ریزی کرد.

ارومیه بهترین میزبان مسابقات والیبال

دبیر فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران گفت: شهر ارومیه مهد والیبال ایران به دلیل دارا بودن فاکتورهای اصلی، بهترین میزبان برای برگزاری مسابقات بین المللی والیبال است.



سعید درخشنده تماشاگران خونگرم و مشتاق ارومیه ای را سرمایه های اصلی ورزش کشور دانست و افزود: سالنهای مجهز و استاندارد ورزشی نیز از دیگر مزایای ورزش والیبال ارومیه است.



وی با بیان اینکه حضور شورانگیز تماشاگران در سالنها، جذابیت و زیبایی مسابقات بین المللی را ارتقا می دهد، اظهار داشت: استقبال مردم و تماشاگر از مسابقات یکی از فاکتورهای اصلی واگذاری میزبانی به استانها بوده که امیدواریم انجامن بازی های خوب و حرفه ای تماشاگران از دیدن بازی ها لذت ببرند.



دبیر فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بازدیدهای دوره ای از فضاها و سالنهای ورزشی و هتل های موجود شهر ارومیه، عنوان کرد: دو سالن مجهز و زیبای سه هزار نفری و شش هزاری نفری برای برگزاری مسابقات در نظر گرفته شده است که از هر لحاظ دارای استانداردهای لازم هستند.

حضور 300 مهمان خارجی در مهد والیبال آسیا



مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی گفت: بیش از 300 مهمان خارجی و 40 مهمان داخلی به ارومیه وارد می‌شوند که اسکان، پذیرایی و ترانزیت آنها وجود هماهنگی بین مسئولان دستگاه‌های مختلف را می‌طلبد.



علی ملا احمدی افزود: دو سالن ورزشی استاندارد برای برپایی مسابقات و سه سالن ورزشی متعلق به شرکت مخابرات، دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه پیام‌ نور برای تمرین آماده بوده و همچنین چهار هتل نیز برای اسکان ورزشکاران مهیا شده‌ است.

وی عنوان کرد: حضور شورانگیز تماشاگران در سالنها، جذابیت و زیبایی مسابقات بین المللی را ارتقا داده و استقبال مردم و تماشاگران از مسابقات یکی از فاکتورهای اصلی واگذاری میزبانی به ارومیه بوده که با انجام بازیهای خوب و حرفه‌ ای تماشاگران از دیدن بازیها لذت می‌برند.

شیرینی بازی های حرفه ای در کام مردم تلخ نشود

در سال 89 ارومیه میزبان مسابقات کاپ مردان آسیا بود، متاسفانه در بازی فینال با حضور تیم ملی کشورمان آه و حسرت تماشاگران ارومیه ای با وجود در دست داشتن بلیط در حالی با برخی ناملایمتی ها در هم آمیخته شد که قهرمانی ایران در طول یک هفته رقابتها مدیون حضور این تماشاگران یا سرمایه های واقعی ورزش کشور بود.

هرچند ارومیه در این دوره از بازی ها ثابت کرد که به حق پایتخت والیبال ایران است و باید به عنوان اولین شهر والیبال آسیا ثبت شود اما این امر تا حد زیادی به دلیل حضور هزاران نفر از مردم به خصوص جوانان این شهر در استادیوم است موضوعی که متاسفانه در بازی تیم ملی ایران در برابر چین به فراموشی سپرده شده و با فروش بیش از حد ظرفیت ورزشگاه 6 هزار نفری سرمایه های اصلی ورزش مورد بی مهری قرار گرفتند.

لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای فروش بلیت مسابقات والیبال جوانان آسیا در ارومیه

در این راستا استاندار آذربایجان غربی بر لزوم برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم برای تعیین قیمت و فروش بلیت شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا تاکید کرد.

وحید جلال زاده ضمن تاکید بر اهمیت تعریف ساختار مناسب برای عرضه بلیت بازی ها، افزود: در کشورهای مختلف فقط برای مسابقات مهم بلیت فروشی صورت می‌گیرد از‌اینرو باید در ارتباط با بهای بلیط و چگونگی توزیع آن تمهیدات لازم اتخاذ شود تا مردم حداکثر استقبال را به عمل آورند.



وی خواستار بهره ‌برداری رسانه ‌ای از حضور ورزشکاران آسیایی در ارومیه و حضور موثر خبرنگاران در جریان بازی ها شد و اظهار داشت: رسانه‌های جمعی هر آنچه در توان و بضاعت خود دارند به کار گیرند تا از این سری مسابقات، حواشی و متن آن پوشش خبری مناسبی داشته باشند.

طرحی برای حضور بانوان در سالن مسابقات والیبال ارائه نشده است

دومین روز مسابقات والیبال کاپ آسیا در ارومیه طی سال 89 با دستور مسئولان برگزاری، مسابقات بدون حضور بانوان برگزار شد، این دستور در حالی صادر شده بود که در رقابتهای روز نخست بیش از 200 نفر از بانوان علاقه مند به رشته ورزشی والیبال در سالن حضور داشتند و با وجود اینکه سالن مملو از تماشاگر مرد بود، بانوان بدون هیچ دغدغه ای از تماشای بازی تیم ملی کشورشان لذت بردند.

بحث ممانعت از حضور بانوان علاقمند به ورزش از روز دوم مسابقات والیبال کاپ آسیا در حالی که هیچ اتفاق بدی و رفتار ناشایستی از حضور روز اول بانوان در ورزشگاه مشاهده نشد نیز جای بحث و سوال زیادی دارد، زیرا بانوان برای تشویق و تماشای زنده رقابتهای والیبالیست های ایران در شهری چون تهران اجازه حضور در سالنی با حضور آقایان دارند که انتظار می رود در جریان برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا مسئولان این حق مسلم بانوان را برای کاهش دغدغه و آسایش خود پایمال نکنند.

این در حالی است که فرماندار ارومیه در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها در رابطه با صدور مجوز ورود بانوان به محل برگزاری مسابقات قهرمانی جوانان آسیا از سوی شورای تامین ارومیه، گفته: ما در خصوص حضور بانوان در سالن های محل برگزاری مسابقات ورزشی، آیین نامه های اجرایی و قانونی در کشور داریم.

جواد شریف نژاد با بیان اینکه حضور بانوان در برخی از مسابقات شانیت قانونی ندارد، ادامه داد: در بحث والیبال جوانان آسیا نیز چنین بحثی مطرح شده اما فعلا در رابطه با آن تصمیمی گرفته نشده چراکه ما باید برای حضور بانوان در سالن ها، شرایط لازم را فراهم کنیم و بتوانیم مکانی را تدارک ببینیم تا بانوان بتوانند بدون مشکل بازی را ببینند.



وی در پاسخ به اینکه چرا به رغم طرح این بحث در جلسات کمیته های برگزاری این مسابقات، در رابطه با این موضوع تصمیمی گرفته نشده است، اعلام کرد: این موضوع در یکی از جلسات کمیته ها از سوی شورای شهر ارومیه مطرح شد و برای تصمیم گیری این مساله باید از سوی شهردار و یا شورای شهر به شورای تامین ارجاع شود که تاکنون صورت نگرفته است.



فرماندار ارومیه و رئیس شورای تامین این شهرستان در جواب به این سوال که فکر نمی کنید اگر بانوان در رقابت های جوانان آسیا که تحت نظرAVC برگزار می شود به محل برگزاری مسابقات ورود پیدا کنند، می تواند در آینده برای ارومیه و ایران دردسرساز شود، گفت: هر چیزی که نهادهای بین المللی الزام می کنند، قاعدتا ابلاغ اجرایی برای ما ندارد چراکه ما بحث های فرهنگی مختص کشورمان را داریم.

وی عنوان کرد: شعور اجتماعی بانوان ما بالا است اما اگر ما حتی یک درصد هم احتمال بدهیم که شان بانوان با حضور در سالن ها زیر سوال می رود باید من نوعی جوابگو باشم به همین جهت همانطور که گفتم باید شرایط لازم برای حضور بانوان در ورزشگاه فراهم شود تا من که باید جوابگو باشم بتوانم اگر در محکمه حاضر شدم دلایل محمکی در خصوص اجازه ورود بانوان به سالنها داشته باشم.

ملااحمدی، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی در رابطه با اینکه فرماندار ارومیه به عنوان رئیس شورای تامین این شهرستان اعلام کرده است تاکنون طرحی از سوی اداره کل ورزش و جوانان برای حضور بانوان در رقابت های والیبال جوانان آسیا به این شورا ارائه نشده است، چرا چنین طرحی را ارائه نکرده اید، گفت: ما مقرراتی داریم و در این خصوص براساس آن و ضوابطی که داریم عمل می کنیم و به همین جهت با توجه به ممنوع بودن حضور بانوان در سالن های ورزشی آقایان، درخواستی از شورای تامین برای صدور مجوز نداشته ایم.

به هر روی امید می رود ارومیه در جریان میزبانی شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا انتخابی جام جهانی 2013 همانند سالهای قبل و میزبانی شایسته مسابقات بین المللی در رشته های مختلف ورزشی بویژه والیبال نیز عملکرد قابل قولی از خود ارائه داده و با اتکا به تجربیات میزبانی قبلی بدون کمترین مشکل این دور از مسابقات را میزبانی کند.

ارومیه با توجه به وجود پیشکسوتان والیبال خود همچون یدالله کارگر پیشه، محمود محب، ابراهیم وطن پرست، عزیز پرتویی، رسول بنایی کیا، رحیم قارصی، مجید ساداتی، جاوید محسنی نیا، ساسان خداپرست و سعید معروف، تماشاگران مشتاق و همیشه حاضر و زیرساختهای ورزشی و عزم مسئولان شایستگی کسب میزبانی مسابقات جهانی والیبال و کسب عنوان مهد والیبال آسیا از سوی فدارسیون جهانی والیبال را دارد.